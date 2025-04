Thiên thể lạ được ví như “viên kim cương khổng lồ” giữa vũ trụ

1. Lucy là một sao lùn trắng có lõi kết tinh khổng lồ. Sao lùn trắng BPM 37093 có lõi carbon và oxy đã rắn lại thành dạng tinh thể – giống như một khối kim cương vũ trụ khổng lồ. Ảnh: Pinterest. 2. Kích thước của nó tương đương Trái Đất, nhưng nặng hơn nhiều lần. Lucy có đường kính tương đương Trái Đất nhưng khối lượng gấp khoảng 1,1 lần Mặt Trời – cực kỳ đặc và nén. Ảnh: Pinterest. 3. Tên gọi Lucy lấy cảm hứng từ bài hát “Lucy in the Sky with Diamonds” (Lucy giữa bầu trời đầy kim cương). Các nhà thiên văn học đã đặt tên sao lùn trắng này là Lucy như một cách tri ân ban nhạc The Beatles và bản hit kinh điển của họ. Ảnh: Pinterest. 4. Lucy là bằng chứng cho giả thuyết rằng sao lùn trắng có thể kết tinh theo thời gian. Phát hiện này xác nhận rằng khi sao lùn trắng nguội đi, vật chất trong lõi sẽ chuyển sang trạng thái tinh thể, giống như đóng băng. Ảnh: Pinterest. 5. Lucy có thể là vật thể lớn nhất từng tồn tại ở dạng kim cương tự nhiên. Với khối lượng lớn và lõi tinh thể carbon, Lucy là một trong những khối "kim cương" lớn nhất trong vũ trụ từng được biết đến. Ảnh: Pinterest. 6. Các nhà khoa học phát hiện Lucy bằng cách phân tích dao động ánh sáng. Sự dao động nhỏ của ánh sáng từ Lucy đã giúp các nhà thiên văn “nghe” được kết cấu bên trong giống như địa chấn học trên Trái Đất. Ảnh: Pinterest. 7. Lucy là một đối tượng quan trọng trong nghiên cứu sao lùn trắng. Việc xác nhận quá trình kết tinh cung cấp thêm hiểu biết về tuổi thọ và sự tiến hóa của các ngôi sao. Ảnh: Pinterest. 8. Một ngày nào đó Mặt Trời cũng sẽ trở thành một “Lucy” khác. Khi hết nhiên liệu, Mặt Trời sẽ trở thành một sao lùn trắng và kết tinh theo thời gian giống như Lucy. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

