Quân đội Ấn Độ khoe chó robot chiến đấu gắn AI, công nghệ đỉnh sao?

1. Nguồn gốc và thiết kế. Robot MULE của Ấn Độ được phát triển bởi công ty công nghệ AeroArc, có trụ sở tại New Delhi, trong nỗ lực hỗ trợ quân đội hiện đại hóa. Ảnh: india.com. 2. Kích thước và trọng lượng. Chó robot này có trọng lượng khoảng 51 kg, dễ dàng di chuyển và vận chuyển trên các địa hình phức tạp. Ảnh: Pinterest. 3. Khả năng mang vác. MULE có khả năng mang theo hàng hóa, thiết bị quân sự hoặc vũ khí nhỏ, giúp giảm gánh nặng cho binh lính. Ảnh: aeroarc.in. 4. Cảm biến hiện đại. Được trang bị camera tầm xa, cảm biến nhiệt, và radar mini, MULE có thể giám sát và phát hiện kẻ thù trong điều kiện ban ngày hoặc ban đêm. Ảnh: ytimg.com. 5. Tự động hóa. Chó robot này có khả năng tự động định vị và di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau, bao gồm cát, đá và bùn. Ảnh: thedefensepost.com. 6. Sử dụng trong chiến đấu. Ngoài nhiệm vụ vận chuyển, MULE còn có thể hỗ trợ các chiến dịch chiến đấu với khả năng tích hợp vũ khí nhẹ. Ảnh: thedefensepost.com. 7. Khả năng hoạt động. Có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài nhờ hệ thống pin bền bỉ và tiết kiệm năng lượng. Ảnh: etvbharatimages.akamaized.net. 8. Tính ứng dụng quân sự. Được thiết kế để sử dụng trong các chiến dịch quân sự đặc biệt, tuần tra biên giới, và vận chuyển trong môi trường nguy hiểm. Ảnh: english.mathrubhumi.com. 9. Thử nghiệm thành công. MULE đã vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt tại sa mạc Rajasthan, nơi nó thể hiện khả năng di chuyển linh hoạt trong môi trường cực đoan. Ảnh: tv9hindi.com. 10. An toàn và đáng tin cậy. Được trang bị công nghệ chống nhiễu và tự động điều chỉnh để tránh va chạm, đảm bảo hoạt động an toàn trong khu vực tác chiến. Ảnh: th-i.thgim.com. 11. Phù hợp với xu hướng hiện đại. Chó robot MULE thể hiện xu hướng quân sự toàn cầu trong việc sử dụng robot để tăng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro cho con người. Ảnh: jknewsline.com. 12. Triển vọng phát triển. Quân đội Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp MULE, bổ sung trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường khả năng xử lý tình huống và hỗ trợ tác chiến. Ảnh: asianetnews.com. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">

1. Nguồn gốc và thiết kế. Robot MULE của Ấn Độ được phát triển bởi công ty công nghệ AeroArc, có trụ sở tại New Delhi, trong nỗ lực hỗ trợ quân đội hiện đại hóa. Ảnh: india.com. 2. Kích thước và trọng lượng. Chó robot này có trọng lượng khoảng 51 kg, dễ dàng di chuyển và vận chuyển trên các địa hình phức tạp. Ảnh: Pinterest. 3. Khả năng mang vác. MULE có khả năng mang theo hàng hóa, thiết bị quân sự hoặc vũ khí nhỏ, giúp giảm gánh nặng cho binh lính. Ảnh: aeroarc.in. 4. Cảm biến hiện đại. Được trang bị camera tầm xa, cảm biến nhiệt, và radar mini, MULE có thể giám sát và phát hiện kẻ thù trong điều kiện ban ngày hoặc ban đêm. Ảnh: ytimg.com. 5. Tự động hóa. Chó robot này có khả năng tự động định vị và di chuyển trên nhiều loại địa hình khác nhau, bao gồm cát, đá và bùn. Ảnh: thedefensepost.com. 6. Sử dụng trong chiến đấu. Ngoài nhiệm vụ vận chuyển, MULE còn có thể hỗ trợ các chiến dịch chiến đấu với khả năng tích hợp vũ khí nhẹ. Ảnh: thedefensepost.com. 7. Khả năng hoạt động. Có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài nhờ hệ thống pin bền bỉ và tiết kiệm năng lượng. Ảnh: etvbharatimages.akamaized.net. 8. Tính ứng dụng quân sự. Được thiết kế để sử dụng trong các chiến dịch quân sự đặc biệt, tuần tra biên giới, và vận chuyển trong môi trường nguy hiểm. Ảnh: english.mathrubhumi.com. 9. Thử nghiệm thành công. MULE đã vượt qua các bài kiểm tra khắc nghiệt tại sa mạc Rajasthan, nơi nó thể hiện khả năng di chuyển linh hoạt trong môi trường cực đoan. Ảnh: tv9hindi.com. 10. An toàn và đáng tin cậy. Được trang bị công nghệ chống nhiễu và tự động điều chỉnh để tránh va chạm, đảm bảo hoạt động an toàn trong khu vực tác chiến. Ảnh: th-i.thgim.com. 11. Phù hợp với xu hướng hiện đại. Chó robot MULE thể hiện xu hướng quân sự toàn cầu trong việc sử dụng robot để tăng hiệu quả và giảm thiểu rủi ro cho con người. Ảnh: jknewsline.com. 12. Triển vọng phát triển. Quân đội Ấn Độ dự kiến sẽ tiếp tục nâng cấp MULE, bổ sung trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường khả năng xử lý tình huống và hỗ trợ tác chiến. Ảnh: asianetnews.com. Mời quý độc giả xem video: Đa dạng ứng dụng của công nghệ blockchain. Nguồn: VTV24.

;">