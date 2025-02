Nữ streamer biến hình 180 độ, game thủ không thể rời mắt

Bé My (Sầm Thị Mỹ Hạnh, 2001) là một nữ streamer nổi tiếng trong cộng đồng game. (Ảnh: FBNV) Cô được yêu thích nhờ gương mặt trẻ thơ và khả năng bắt chước nhiều chất giọng. (Ảnh: FBNV) Bé My xây dựng hình ảnh dễ thương, hồn nhiên như công chúa trong truyện cổ tích. (Ảnh: FBNV) Cô từng trải qua nhiều công việc vất vả trước khi gia nhập làng game, như bán tạp hoá, phục vụ quán ăn, làm cho shop đồ. (Ảnh: FBNV) Cô đã dành 4-6 tiếng mỗi ngày chơi game và livestream để xây dựng sự nghiệp. (Ảnh: FBNV) Bé My quyết tâm trở thành streamer có ảnh hưởng và giúp gia đình có cuộc sống ổn định. (Ảnh: FBNV) Cô mạnh dạn thay đổi phong cách, diện đồ gợi cảm, khoe vóc dáng quyến rũ. (Ảnh: FBNV) Sau khi trở lại livestream, cô thu hút lượng fan lớn nhờ sự thay đổi diện mạo và phong cách mới mẻ. (Ảnh: FBNV) Mời quý độc giả xem thêm video: Chú mèo “phô diễn” tài nghệ chơi game đáng kinh ngạc.

