Ngả mũ thán phục siêu phẩm Samsung Galaxy AI... giống người như lột

Galaxy S25 Ultra ra mắt tại Galaxy Unpacked 2025 với thiết kế viền siêu mỏng, màn hình lớn 6.9 inch, nhẹ (218g) và mỏng nhất (8.2mm) trong dòng Galaxy S Ultra. (Ảnh: webuy) Trang bị chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy, hiệu năng vượt trội với CPU tăng 37%, GPU tăng 30%, NPU tăng 40%. (Ảnh: VNreview) Hỗ trợ RAM tối đa 16GB và bộ nhớ trong lên đến 1TB, đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý tác vụ nặng. (Ảnh: webuy) Hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn cải thiện 40%, giúp thiết bị mát mẻ khi chơi game hoặc sử dụng lâu dài. (Ảnh: webuy)Galaxy AI hỗ trợ tiếng Việt tự nhiên, tích hợp sâu với ứng dụng như YouTube, Google Maps, WhatsApp, và Spotify. (Ảnh: webuy) Người dùng có thể thực hiện đa tác vụ liên ứng dụng bằng giọng nói, ví dụ tìm kiếm, gửi thông tin mà không cần thao tác thủ công. (Ảnh: webuy) Camera chính 200MP, góc siêu rộng 50MP, tele 50MP (zoom quang 10x), hỗ trợ ảnh macro, chụp đêm Nightography và quay video Galaxy Log.(Ảnh: webuy) Tính năng Now Brief và Now Bar cung cấp thông tin cá nhân hóa, truy cập nhanh, hỗ trợ quản lý thời gian hiệu quả. (Ảnh: webuy) Màn hình Dynamic AMOLED 2X, độ sáng tối đa 2600 nits, pin 5000mAh, sạc nhanh 45W và sạc không dây. (Ảnh: webuy) Giá bán từ 33.99 triệu đồng, mở đặt hàng từ ngày 23/01/2025. (Ảnh: webuy) Mời quý độc giả xem thêm video: Chiếc điện thoại thỏi son Nokia 7280 chị em mê tít 20 năm trước.

