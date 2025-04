Loài ong nguy hiểm nhất thế giới... ong vò vẽ phải gọi bằng cụ

1. Là kết quả lai tạo giữa hai loài ong khác nhau. Ong sát thủ được tạo ra vào năm 1956 tại Brazil, khi các nhà khoa học lai giống ong mật châu Âu với ong châu Phi nhằm tăng sản lượng mật. Tuy nhiên, một số ong châu Phi đã trốn thoát và lai tạo ngoài tự nhiên, tạo nên giống ong mới cực kỳ hung hãn. Ảnh: Pinterest.. 2. Chúng đã lan rộng đến Bắc Mỹ chỉ trong vài thập kỷ. Từ những năm 1990, ong sát thủ đã xuất hiện tại nhiều bang ở Mỹ như Texas, Arizona, và California, khiến nhiều người dân phải thay đổi thói quen sinh hoạt ngoài trời. Ảnh: Pinterest. 3. Chúng có khả năng truy đuổi mục tiêu rất lâu và rất xa. Ong sát thủ có thể đuổi theo kẻ xâm phạm tổ của chúng đến hơn 400 mét, điều này khiến chúng trở nên nguy hiểm hơn nhiều so với các loài ong thông thường. Ảnh: Pinterest. 4. Nọc độc của chúng không mạnh hơn ong thường, nhưng số lượng vết đốt mới là vấn đề. Một con ong sát thủ có thể không gây tử vong, nhưng nếu bị cả đàn tấn công, hàng trăm đến hàng nghìn vết đốt sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh: Pinterest. 5. Ong sát thủ cực kỳ nhạy cảm với chuyển động và tiếng động. Chúng có thể bị kích động bởi tiếng động nhẹ hoặc hoạt động gần tổ, khiến khả năng bị tấn công bất ngờ rất cao nếu đến gần mà không biết. Ảnh: Pinterest. 6. Chúng có thể xâm nhập và chiếm tổ của các loài ong khác. Ong sát thủ thường xâm nhập vào tổ ong mật bản địa, giết chết ong chúa và thay thế bằng ong chúa của mình để mở rộng lãnh thổ. Ảnh: Pinterest. 7. Mật của ong sát thủ vẫn có thể sử dụng được. Mặc dù đáng sợ, nhưng mật do chúng tạo ra vẫn hoàn toàn có thể tiêu thụ và không khác biệt nhiều so với mật ong thông thường. Tuy nhiên, việc khai thác mật từ tổ của ong sát thủ rất nguy hiểm. Ảnh: Pinterest. 8. Dù đáng sợ, chúng vẫn là mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái. Ong sát thủ đóng vai trò trong việc thụ phấn và cân bằng tự nhiên như những loài ong khác, nên việc tiêu diệt hoàn toàn chúng không phải là giải pháp hợp lý về mặt sinh thái. Ảnh: Pinterest. Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.

