Huyền bí ngôi mộ pharaoh chưa từng thấy “ẩn mình” nơi núi thiêng

Một ngôi mộ pharaoh bí ẩn vừa được phát hiện trên núi Anubis, ngọn núi thiêng có đỉnh hình kim tự tháp ở tỉnh Sohag, miền Trung Ai Cập. (Ảnh: Ministry of Tourism and Antiquities) Ngôi mộ pharaoh này nằm sâu 7 mét dưới lòng đất, gồm phòng chôn cất bằng đá vôi và các hầm bằng gạch bùn cao khoảng 5 mét.(Ảnh: efe) Lối vào mộ có khắc tên hai nữ thần quyền lực của Ai Cập cổ đại là Isis và Nephthys.(Ảnh: efe) Bên trong mộ có chữ khắc màu vàng bị hư hại nghiêm trọng, khiến danh tính vị pharaoh vẫn chưa được xác định.(Ảnh: dailysabah) Kiến trúc và hoa văn mộ gợi nhớ đến mộ của Pharaoh Woseribre Senebkay, người từng trị vì trong Thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai.(Ảnh: dailysabah) Các nhà khảo cổ cho rằng vị pharaoh bí ẩn này có thể cũng sống trong giai đoạn biến động đó (1700–1550 TCN).(Ảnh: Ancient Origins) Phát hiện này làm sáng tỏ thêm tập tục mai táng hoàng gia và tình hình chính trị thời kỳ Chuyển tiếp thứ Hai.(Ảnh: Courtesy of the Egyptian Ministry of Tourism and Antiquities) Núi Anubis vốn là địa điểm linh thiêng, từng gắn liền với khu tang lễ của Pharaoh Senwosret III thuộc Vương triều thứ 12.(Ảnh: Penn Museum) Mời quý độc giả xem thêm video: Lược sử chữ tượng hình Ai Cập cổ đại.

