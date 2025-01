Đọ 3 mẫu Samsung Galaxy S25, siêu phẩm nào có cấu hình nóng bỏng?

Theo đánh giá của trang công nghệ The Verge, thiết kế bên ngoài của 3 mẫu điện thoại dòng S25 series không khác biệt nhiều so với thế hệ tiền nhiệm, ngoại trừ Galaxy S25 Ultra cong hơn một chút. Galaxy S25 là phiên bản nhỏ gọn nhất trong bộ ba. Máy sở hữu màn hình 6.2 inch và trọng lượng nhẹ, mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái và dễ sử dụng bằng một tay. Chính thiết kế bo tròn ở các cạnh giúp người dùng có thể sử dụng thiết bị một cách dễ dàng trong thời gian dài mà không lo bị mỏi tay. Galaxy S25 Plus được thiết kế lớn hơn, với màn hình 6.7 inch. Tuy kích thước lớn hơn nhưng máy vẫn giữ được sự thanh thoát nhờ vào khung viền mỏng và không gian mặt lưng được tối giản. Điều này giúp sản phẩm vừa toát lên vẻ mạnh mẽ, vừa giữ được tính thẩm mỹ. Bản Ultra có thiết kế vuông vức và được bảo vệ bởi kính cường lực Gorilla Glass chống trầy xước tốt và bền bỉ. Màn hình 6.8 inch của S25 Ultra lớn nhất, nhưng lại mỏng nhẹ nhất và còn tích hợp bút S Pen. Đây là điều mà hai phiên bản còn lại không có. Ngoài khác biệt về kích thước, bản cơ sở Galaxy S25 có chút thấp hơn hai phiên bản còn lại một chút về độ phân giải. Máy sử dụng tấm màn Oled 2340 x 1080 pixels, trong khi 2 phiên bản còn lại có độ phân giải 1440 x 3120 pixels, độ sáng tối đa của cả ba đều là 2600 nits. Galaxy S25 tiêu chuẩn, và S25 Plus đều trang bị hệ thống 3 camera giống nhau. Cảm biến chính 50MP, camera góc siêu rộng 12MP và camera tele 10MP hỗ trợ zoom quang học 3X. Camera trước có độ phân giải 12MP, đủ để mang lại những bức ảnh selfie rõ nét và chân thực. Trong khi đó, Galaxy S25 Ultra có 4 camera sau, bao gồm camera góc rộng chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 50 megapixel mới có chế độ macro (tăng từ 12 megapixel của S24 Ultra), cảm biến tele 50 megapixel với zoom quang 5x và cảm biến 12 megapixel để zoom 3x. Về năng lực xử lý, tất cả các phiên bản S25 đều sở hữu giống nhau về con chip đặc biệt tinh chỉnh riêng mạnh nhất của các máy Andoid hiện nay. Samsung cho biết, những tinh chỉnh này mang đến cho S25 Series sức mạnh xử lý AI vượt trội. Nhìn chung, việc lựa chọn phiên bản nào trong bộ ba Galaxy S25 phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của bạn. Nếu bạn cần một chiếc điện thoại thông minh nhỏ gọn, giá cả hợp lý và hiệu năng đủ mạnh, Galaxy S25 là sự lựa chọn lý tưởng. Còn nếu cần độ sắc nét, màn hình lớn hơn thuận tiện cho thao tác, bản S25+ sẽ là lựa chọn phù hợp. S25+ cũng có thời lượng sử dụng pin tốt hơn đáng kể. Theo giá đề xuất, S25+ sẽ cao hơn S25 thường 4 triệu đồng ở cùng số RAM, bộ nhớ trong. Đối với Galaxy S25 Ultra không chỉ là một chiếc điện thoại thông thường mà còn trở thành công cụ đắc lực cho những người dùng cần ghi chú, vẽ đồ họa hay chỉnh sửa nội dung trực tiếp trên màn hình. Mức giá cao nhất đổi lại loạt tiện ích từ camera, dung lượng pin, đến hiệu năng là cực kỳ xứng đáng. Mời độc giả xem thêm video "Mở hộp siêu phẩm Galaxy S25 Ultra"

