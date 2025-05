Vì sao Tỳ Bà Tinh không dám mạo phạm Quốc vương Nữ Nhi Quốc?

Trong tác phẩm "Tây Du Ký" của nhà văn Ngô Thừa Ân, thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh gặp nhiều kiếp nạn do yêu quái gây ra. Trong đó, Tỳ Bà Tinh được xem là một trong những yêu quái lợi hại nhất. Theo mô tả của nhà văn Ngô Thừa Ân, Tỳ Bà Tinh là nữ yêu quái có dung mạo xinh đẹp nhưng sở hữu nọc độc chí mạng. Nó vốn là một con bọ cạp đến Tây Thiên nghe Như Lai Phật Tổ giảng kinh và tu hành suốt nhiều năm. Trong một lần Như Lai Phật Tổ vô tình đụng vào con bọ cạp, nó lập tức cong đuôi đốt vào tay trái của ngài rồi bỏ trốn xuống trần. Như Lai Phật Tổ bị đốt rất đau nên liền hạ lệnh cho Kim Cang truy bắt con bọ cạp thành tinh. Với bản lĩnh cao cường, con bọ cạp đã xây Tỳ Bà Động ở Nữ Nhi Quốc sau khi trốn xuống trần. Suốt nhiều năm, nhưng người được Như Lai Phật Tổ cử đi đều không thể thu phục được Tỳ Bà Tinh. Khi thầy trò Đường Tăng đi qua Nữ Nhi Quốc, Tỳ Bà Tinh vô vùng vui mừng và lên kế hoạch bắt được vị cao tăng này về động. Thay vì muốn ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão như những yêu quái khác, Tỳ Bà Tinh muốn kết duyên cùng vị cao tăng này. Khi sư phụ bị yêu quái bắt đi, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới, Sa Tăng hợp sức nhưng vẫn không thể đánh bại được Tỳ Bà Tinh. Vậy nên, sau đó, Mỹ Hầu Vương chạy đến Biển Đông để gặp Quan Âm Bồ Tát giúp thu phục nhưng người không đi vì Như Lai Phật tổ cũng bị nó đốt. Sau cùng, Tôn Ngộ Không được "mách nước" tới nhờ cậy Mão Nhật Tinh Quân tới giúp đỡ và thành công giải cứu Đường Tăng, thu phục Tỳ Bà Tinh. Trong thời gian ở Tỳ Bà Động, Tỳ Bà Tinh không dám động tới quốc vương Nữ Nhi Quốc dù đó chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhiều người cho rằng điều này có thể là vì 2 lý do. Đầu tiên, Tỳ Bà Tinh không phải là yêu quái độc ác. Khi xuống trần, Tỳ Bà Tinh chưa từng làm hại bất kỳ người phụ nữ nào ở Nữ Nhi Quốc - nơi ả xây Tỳ Bà Động làm nơi ẩn náu. Do đó, nữ yêu quái này cũng không muốn đắc tội với Nữ Vương Nữ Nhi Quốc. Thêm nữa, Nữ Vương Nữ Nhi Quốc sở hữu dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Ngay cả Trư Bát Giới háo sắc là vậy cũng không dám nhìn thẳng Nữ Vương Nữ Nhi Quốc khi gặp mặt. Điều này khiến một số người suy đoán Nữ Vương Nữ Nhi Quốc có thể chính là Vương Mẫu Nương Nương giáng trần. Vậy nên, Tỳ Bà Tinh và Trư Bát Giới đều kiêng dè, không dám có hành động bất kính với Nữ Vương Nữ Nhi Quốc. Ảnh trong bài mang tính minh họa. Mời độc giả xem video: Trung Quốc ra mắt tàu treo tự động trên cao. Nguồn: VTV24.

Trong tác phẩm "Tây Du Ký" của nhà văn Ngô Thừa Ân, thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh gặp nhiều kiếp nạn do yêu quái gây ra. Trong đó, Tỳ Bà Tinh được xem là một trong những yêu quái lợi hại nhất. Theo mô tả của nhà văn Ngô Thừa Ân, Tỳ Bà Tinh là nữ yêu quái có dung mạo xinh đẹp nhưng sở hữu nọc độc chí mạng. Nó vốn là một con bọ cạp đến Tây Thiên nghe Như Lai Phật Tổ giảng kinh và tu hành suốt nhiều năm. Trong một lần Như Lai Phật Tổ vô tình đụng vào con bọ cạp, nó lập tức cong đuôi đốt vào tay trái của ngài rồi bỏ trốn xuống trần. Như Lai Phật Tổ bị đốt rất đau nên liền hạ lệnh cho Kim Cang truy bắt con bọ cạp thành tinh. Với bản lĩnh cao cường, con bọ cạp đã xây Tỳ Bà Động ở Nữ Nhi Quốc sau khi trốn xuống trần. Suốt nhiều năm, nhưng người được Như Lai Phật Tổ cử đi đều không thể thu phục được Tỳ Bà Tinh . Khi thầy trò Đường Tăng đi qua Nữ Nhi Quốc, Tỳ Bà Tinh vô vùng vui mừng và lên kế hoạch bắt được vị cao tăng này về động. Thay vì muốn ăn thịt Đường Tăng để trường sinh bất lão như những yêu quái khác, Tỳ Bà Tinh muốn kết duyên cùng vị cao tăng này. Khi sư phụ bị yêu quái bắt đi, Tôn Ngộ Không cùng Trư Bát Giới, Sa Tăng hợp sức nhưng vẫn không thể đánh bại được Tỳ Bà Tinh. Vậy nên, sau đó, Mỹ Hầu Vương chạy đến Biển Đông để gặp Quan Âm Bồ Tát giúp thu phục nhưng người không đi vì Như Lai Phật tổ cũng bị nó đốt. Sau cùng, Tôn Ngộ Không được "mách nước" tới nhờ cậy Mão Nhật Tinh Quân tới giúp đỡ và thành công giải cứu Đường Tăng, thu phục Tỳ Bà Tinh. Trong thời gian ở Tỳ Bà Động, Tỳ Bà Tinh không dám động tới quốc vương Nữ Nhi Quốc dù đó chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nhiều người cho rằng điều này có thể là vì 2 lý do. Đầu tiên, Tỳ Bà Tinh không phải là yêu quái độc ác. Khi xuống trần, Tỳ Bà Tinh chưa từng làm hại bất kỳ người phụ nữ nào ở Nữ Nhi Quốc - nơi ả xây Tỳ Bà Động làm nơi ẩn náu. Do đó, nữ yêu quái này cũng không muốn đắc tội với Nữ Vương Nữ Nhi Quốc. Thêm nữa, Nữ Vương Nữ Nhi Quốc sở hữu dung mạo xinh đẹp tuyệt trần. Ngay cả Trư Bát Giới háo sắc là vậy cũng không dám nhìn thẳng Nữ Vương Nữ Nhi Quốc khi gặp mặt. Điều này khiến một số người suy đoán Nữ Vương Nữ Nhi Quốc có thể chính là Vương Mẫu Nương Nương giáng trần. Vậy nên, Tỳ Bà Tinh và Trư Bát Giới đều kiêng dè, không dám có hành động bất kính với Nữ Vương Nữ Nhi Quốc.