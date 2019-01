Đắc tội Thần Tài, 3 con giáp "tán gia bại sản" Tết Kỷ Hợi 2019

Tuổi Hợi: Năm Kỷ Hợi là năm tuổi của con giáp này nên vận thế của con giáp này không được suôn sẻ, đặc biệt là sau Tết âm lịch. Điều trên là do ảnh hưởng tiêu cực của Thái Tuế nên áp chế tài vận của người tuổi Hợi tạo nên nhiều biến động về tài chính. Vì những lý do trên, mà người tuổi Hợi cần có sự chuẩn bị kỹ càng, quản lý tài chính thêm chặt chẽ và chi tiêu tiết kiệm để tránh mắc bẫy tiểu nhân mà dẫn đến “phá sản”. Tuổi Dần: Vận thế của người tuổi Dần trong năm 2019 không tốt. Từ Tết âm lịch, con giáp này sẽ gặp phải “tiểu hao tinh phá tài”. Do bị ảnh hưởng của tiểu hao tinh, nên con giáp này không nên mang tiền đi đầu tư mạo hiểm, bởi tài vận không suôn sẻ, một bước sai lầm có thể mất hết tất cả. Phụ nữ tuổi Dần cần đặc biệt chú ý, do “nam chủ ngoại, nữ chủ nội” nên tài vận của người vợ trong gia đình sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tài vận của người chồng mà còn ảnh hưởng đến thu nhập của toàn gia đình, vì thế phụ nữ tuổi Dần cần quản lý chi tiêu thật cẩn trọng. Tuổi Thân: Năm Kỷ Hợi, người tuổi Thân vì bị hung tinh áp chế chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống. Người tuổi Thân nếu không biết điều chỉnh cân đối thu chi và quản lý tài chính thích hợp rất dễ dẫn đến hiện tượng “phá sản”. Lời khuyên cho người tuổi Thân trong thời gian cuối năm đó là dù làm bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc cũng nên suy nghĩ cẩn thận, không nên tham gia đầu tư quá mạo hiểm. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Tuổi Hợi: Năm Kỷ Hợi là năm tuổi của con giáp này nên vận thế của con giáp này không được suôn sẻ, đặc biệt là sau Tết âm lịch. Điều trên là do ảnh hưởng tiêu cực của Thái Tuế nên áp chế tài vận của người tuổi Hợi tạo nên nhiều biến động về tài chính. Vì những lý do trên, mà người tuổi Hợi cần có sự chuẩn bị kỹ càng, quản lý tài chính thêm chặt chẽ và chi tiêu tiết kiệm để tránh mắc bẫy tiểu nhân mà dẫn đến “phá sản”. Tuổi Dần: Vận thế của người tuổi Dần trong năm 2019 không tốt. Từ Tết âm lịch, con giáp này sẽ gặp phải “tiểu hao tinh phá tài”. Do bị ảnh hưởng của tiểu hao tinh, nên con giáp này không nên mang tiền đi đầu tư mạo hiểm, bởi tài vận không suôn sẻ, một bước sai lầm có thể mất hết tất cả. Phụ nữ tuổi Dần cần đặc biệt chú ý, do “nam chủ ngoại, nữ chủ nội” nên tài vận của người vợ trong gia đình sẽ không chỉ ảnh hưởng đến tài vận của người chồng mà còn ảnh hưởng đến thu nhập của toàn gia đình, vì thế phụ nữ tuổi Dần cần quản lý chi tiêu thật cẩn trọng. Tuổi Thân: Năm Kỷ Hợi, người tuổi Thân vì bị hung tinh áp chế chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên gặp nhiều xui xẻo trong cuộc sống. Người tuổi Thân nếu không biết điều chỉnh cân đối thu chi và quản lý tài chính thích hợp rất dễ dẫn đến hiện tượng “phá sản”. Lời khuyên cho người tuổi Thân trong thời gian cuối năm đó là dù làm bất cứ việc gì liên quan đến tiền bạc cũng nên suy nghĩ cẩn thận, không nên tham gia đầu tư quá mạo hiểm. (Bài viết chỉ mang tính tham khảo, cung cấp nội dung trắc nghiệm vui cho bạn đọc).