Phương Linh quyến rũ với mốt quấn khăn thành áo

Giải trí

Trong chuyến nghỉ dưỡng tại Nha Trang, ca sĩ Phương Linh khoe loạt hình ảnh gợi cảm với xu hướng quấn khăn thành áo.

Không lựa chọn bikini hai mảnh quen thuộc như nhiều mỹ nhân khi đi biển, Phương Linh lại khơi dậy một xu hướng cũ nhưng đầy sức hút: biến khăn quàng thành áo.
Chỉ với một chiếc khăn lụa họa tiết, nữ ca sĩ khéo léo biến tấu thành áo quây gợi cảm, vừa khoe được bờ vai thanh mảnh, vừa tạo điểm nhấn thời trang tinh tế giữa khung cảnh biển trời Nha Trang đầy nắng gió.
Phong cách quấn khăn làm áo vốn đang trở thành “hot trend” của hội chị em sao Việt trong thời gian gần đây. Không nằm ngoài trào lưu, Phương Linh nhanh chóng thử sức và cho thấy khả năng bắt trend ấn tượng.
Cô kết hợp khăn làm áo với chân váy dài xòe màu đen, tạo nên tổng thể hài hòa giữa nét mềm mại, nữ tính và vẻ quyến rũ hiện đại.
Dù chỉ là một phụ kiện đơn giản, nhưng dưới cách phối đồ tinh tế của nữ ca sĩ, chiếc khăn lụa trở thành “vũ khí thời trang” nổi bật, giúp cô tỏa sáng giữa bãi biển xanh biếc.
Nếu bikini hai mảnh vẫn là lựa chọn kinh điển để tôn lên đường cong quyến rũ, thì cách Phương Linh sử dụng khăn làm áo lại mang đến làn gió mới: táo bạo nhưng vẫn sang trọng, gợi cảm mà không phô trương.
Phương Linh không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc mặn mà mà còn khẳng định gu thời trang tinh tế, bắt kịp xu hướng.
Vì cuộc sống vui vẻ, tự tại, nên ở tuổi 41, Phương Linh vẫn giữ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng gợi cảm.
Cô được khen vẫn xinh đẹp, cuốn hút như thời mới vào nghề.
Tuy không chạy theo sự ồn ào của showbiz, Phương Linh vẫn duy trì tên tuổi bằng phong cách âm nhạc riêng biệt: lãng mạn, nhẹ nhàng, giàu cảm xúc. Những năm gần đây, cô ít xuất hiện trên các sân khấu lớn mà tập trung vào phòng trà, sự kiện riêng và vẫn giữ được lượng khán giả trung thành. Ảnh: FB Tran Phuong Linh
Ngọc Mai (Tổng hợp)
