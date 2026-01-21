Hà Nội

Xe

Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi cho khách hàng năm 2026

Mercedes-Benz Việt Nam vừa công bố loạt chính sách ưu đãi cập nhật dành cho năm 2026, áp dụng cho chương trình khách hàng chiến lược và khách hàng thân thiết.

Thảo Nguyễn
Video: Đánh giá Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Việt Nam.

Theo đại diện Mercedes-Benz Việt Nam cho biết trong nhiều năm qua, các chương trình bán hàng dành cho nhóm khách hàng chiến lược và khách hàng thân thiết luôn được duy trì như một phần trong triết lý phát triển bền vững. Bước sang năm 2026, các chính sách này tiếp tục được làm mới nhằm thích ứng với bối cảnh thị trường, đồng thời tăng cường giá trị gắn kết giữa thương hiệu với cá nhân, doanh nghiệp và cộng đồng khách hàng.

Chương trình Khách hàng Chiến lược 2026 là phiên bản nâng cấp từ nền tảng đã được triển khai ổn định trong nhiều năm. Chương trình hướng đến không chỉ doanh nghiệp và tổ chức, mà còn các cá nhân đang làm việc chính thức tại các doanh nghiệp đầu ngành, đối tác chiến lược của Mercedes-Benz, cũng như các hiệp hội và phòng thương mại lớn.

1-3168.jpg
Mercedes-Benz Việt Nam mở rộng ưu đãi cho khách hàng năm 2026.

Theo đó, chương trình hướng đến không chỉ doanh nghiệp, tổ chức mà còn là các cá nhân hiện đang là nhân viên chính thức tại các doanh nghiệp đầu ngành, các đối tác chiến lược của Mercedes-Benz cho đến các hiệp hội/phòng thương mại lớn.

Bên cạnh đó, nhóm khách hàng là các cá nhân hoạt động trong các lĩnh vực đặc thù, có sức ảnh hưởng và trách nhiệm xã hội, tiếp tục là đối tượng được áp dụng chính sách này.

Theo chính sách được MBV , mức ưu đãi được áp dụng theo từng nhóm khách hàng và dòng xe. Với các mẫu C-Class, E-Class và GLC, ưu đãi dành cho xe sản xuất năm 2025 có thể từ 6% trở lên, trong khi xe sản xuất năm 2026 có mức ưu đãi từ 3% trở lên. Đối với S-Class và các dòng xe khác, mức ưu đãi dao động từ 3% đến 5%, tùy nhóm đối tượng.

2-3162.jpg

Chương trình cũng áp dụng cho khách hàng mua từ hai xe trở lên, các khách sạn và resort tiêu chuẩn 4–5 sao, cũng như doanh nghiệp cho thuê xe, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận đối với nhóm khách hàng doanh nghiệp và fleet.

Song hành với chương trình khách hàng chiến lược, Chương trình Khách hàng Thân thiết 2026, Loyalty Program, tiếp tục duy trì mức ưu đãi 2% cho lần mua xe tiếp theo, áp dụng cho toàn bộ danh mục xe Mercedes-Benz Việt Nam đối với khách hàng đã mua xe trong vòng 5 năm gần nhất.

Đặc biệt, trong năm 2026 phạm vi ưu đãi được mở rộng sang mối quan hệ thân nhân bậc một hoặc các pháp nhân có liên quan trực tiếp. Với khách hàng thân thiết là cá nhân, ưu đãi có thể áp dụng cho vợ hoặc chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em ruột, hoặc doanh nghiệp do khách hàng hay người thân sở hữu, là cổ đông lớn hoặc người đại diện pháp luật.

3-7553.jpg

Trong trường hợp khách hàng thân thiết là doanh nghiệp, chương trình cho phép mở rộng sang cá nhân giữ vai trò chủ sở hữu, cổ đông lớn, người đại diện pháp luật, cũng như các công ty liên kết, chi nhánh hoặc công ty thành viên có mối liên hệ trực tiếp.

Đáng chú ý, Mercedes-Benz Việt Nam nhấn mạnh các chương trình ưu đãi năm 2026 có thể áp dụng đồng thời với các chương trình khuyến mại khác của hãng hoặc nhà phân phối trong cùng thời điểm, nhưng không áp dụng đồng thời giữa Chương trình Khách hàng Chiến lược và Chương trình Khách hàng Thân thiết.

