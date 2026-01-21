Hà Nội

Hot mom Nam Thương cùng con gái diện áo dài đôi, nhẹ nhàng đón chờ Xuân 2026

Cộng đồng trẻ

Chẳng cần cầu kỳ, hot mom Nam Thương cùng bé Bún vừa khiến cộng đồng mạng 'tan chảy' khi cùng diện áo dài đôi, nhẹ nhàng gửi lời chào đến Xuân 2026.

Trầm Phương
Chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa là bước sang năm mới Xuân Bính Ngọ 2026, không khí chuẩn bị đón Tết đã bắt đầu rộn ràng khắp nơi. Mới đây, trên trang cá nhân, "hot mom" Nam Thương đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xuýt xoa khi đăng tải bộ ảnh diện áo dài đôi cực ngọt ngào cùng cô con gái nhỏ - bé Bún. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, hai mẹ con lựa chọn thiết kế áo dài dáng suông truyền thống với tông màu vàng mơ nhã nhặn, điểm xuyết họa tiết chìm tinh tế. (Ảnh: IGNV)
Sắc vàng không chỉ mang lại sự ấm áp, may mắn mà còn tôn lên vẻ đẹp thanh tú, đậm chất Á Đông của Nam Thương và nét đáng yêu, trong trẻo của bé Bún. (Ảnh: IGNV)
Bối cảnh được lựa chọn là một không gian mang hơi hướng hoài cổ với những bức tượng đá, bàn cờ tướng và những nhành hoa xuân sớm. (Ảnh: IGNV)
Mọi chi tiết từ kiểu tóc tết điệu đà đến những chiếc kẹp nơ xinh xắn của hai mẹ con đều được chăm chút tỉ mỉ, tạo nên một tổng thể hài hòa và đầy chất thơ. (Ảnh: IGNV)
Không cần tạo dáng cầu kỳ, bộ ảnh ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của hai mẹ con như cùng nhau tìm hiểu về bàn cờ tướng truyền thống, khoảnh khắc bé Bún hào hứng cầm giỏ quà Tết và bao lì xì hồng... (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, bộ ảnh đã nhận được "bão tim" từ người hâm mộ. Nhiều người để lại bình luận khen ngợi nhan sắc "không tuổi" của mẹ Nam Thương và đặc biệt là vẻ lém lỉnh, xinh xắn của bé Bún. (Ảnh: IGNV)
Dù đã là mẹ của hai thiên thần nhỏ, Nam Thương vẫn giữ vững phong độ với gương mặt thanh tú, đôi mắt biết cười và thần thái nhẹ nhàng. (Ảnh: IGNV)
Bé Bún được nhận xét sở hữu những đường nét thanh tú từ mẹ. Cô bé với đôi mắt long lanh, nước da trắng hồng đúng chuẩn một cô "công chúa nhỏ" điệu đà, đáng yêu. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, Nam Thương thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc nhẹ nhàng, bình yên bên gia đình nhỏ. Cô cũng xây dựng kênh riêng của gia đình để ghi lại những dấu ấn trong hành trình trưởng thành của những thiên thần nhỏ nhà mình. (Ảnh: IGNV)
