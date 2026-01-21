Hà Nội

Nữ coser đu trend 'nắm đầu' khiến fan tan chảy vì sự đáng yêu

Cộng đồng trẻ

Nữ coser đu trend 'nắm đầu' khiến fan tan chảy vì sự đáng yêu

Bắt trend 'nắm đầu' đang hot, nữ coser đình đám Yuka chứng minh đẳng cấp 'búp bê đời thực' với biểu cảm vô cùng đáng yêu.

Trầm Phương
Những ngày gần đây, mạng xã hội đang phát sốt với trào lưu chụp ảnh "nắm đầu" (hay nắm cổ áo/mũ áo). Thay vì những hành động cool ngầu, trend này lại trở thành sân chơi để các cô gái khoe vẻ nũng nịu, đáng yêu "vô đối". Giữa hàng loạt video bắt trend, bộ ảnh của nữ coser Yuka bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý, khiến cộng đồng mạng không khỏi xao xuyến. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện trong bộ trang phục hoodie đen đơn giản, Yuka (còn được biết đến với nickname Yukako Kadowaki) đã có màn bắt trend thành công rực rỡ. Với góc chụp từ trên xuống, cô nàng khoe trọn gương mặt bầu bĩnh, đôi môi chúm chím và đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả bầu trời sao. (Ảnh: IGNV)
Dù bị "nắm đầu" một cách đầy tinh nghịch, biểu cảm của Yuka không hề khó chịu mà ngược lại, sự nhỏ nhắn và nét ngây thơ của cô khiến người xem chỉ muốn "bế ngay về nuôi". (Ảnh: IGNV)
Nhiều fan hâm mộ đã để lại bình luận: "Đây chính là định nghĩa của sự đáng yêu!" hay "Trông cô ấy chẳng khác nào một nhân vật anime bước ra đời thực". (Ảnh: IGNV)
Yuka là một nữ creator tài năng gốc Hàn Quốc, hiện đang sinh sống và hoạt động tại Nhật Bản. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng sở hữu hơn 3 triệu người theo dõi trên Tiktoker và kênh YouTube chạm mốc gần 1 triệu người đăng ký. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ nổi tiếng nhờ các video đời thường, Yuka còn là một coser chuyên nghiệp. Cô được cộng đồng yêu thích nhờ việc hóa thân thành các nhân vật truyện tranh Nhật Bản với sự đầu tư cực kỳ chỉn chu. (Ảnh: IGNV)
Mỗi bộ ảnh cosplay của cô đều được chăm chút kỹ lưỡng từ trang phục, makeup biến hóa linh hoạt để phù hợp với từng cá tính nhân vật cũng như khả năng nhập vai xuất sắc, từ lạnh lùng đến tinh nghịch. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến Yukako Kadowaki trở nên đặc biệt chính là sự đối lập đầy thú vị. Trong những bộ ảnh cosplay, Yuka gây ấn tượng với thần thái sắc lạnh, biến hóa đa dạng và đầy quyền lực trong những bộ trang phục anime cầu kỳ. (Ảnh: IGNV)
Ngoài đời thường, Yuka là một cô gái nhỏ nhắn, gần gũi với phong cách trẻ trung và những biểu cảm "đốn tim" đầy ngọt ngào. (Ảnh: IGNV)
