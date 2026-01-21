Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Kiều Duy – Cẩm Ly ngày càng gợi cảm sau Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

Giải trí

Kiều Duy – Cẩm Ly ngày càng gợi cảm sau Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

Sau cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Kiều Duy – Cẩm Ly ghi điểm với phong cách gợi cảm, nhan sắc thăng hạng.

Thu Cúc (tổng hợp)
Sau Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, nhan sắc của Á hậu Cẩm Ly được nhận xét thăng hạng rõ rệt. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Sau Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, nhan sắc của Á hậu Cẩm Ly được nhận xét thăng hạng rõ rệt. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Cẩm Ly gợi cảm, cuốn hút hơn. Khi diện các thiết kế ôm sát hay váy dạ hội, cô càng ghi điểm nhờ thần thái tự tin, vóc dáng quyến rũ. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Cẩm Ly gợi cảm, cuốn hút hơn. Khi diện các thiết kế ôm sát hay váy dạ hội, cô càng ghi điểm nhờ thần thái tự tin, vóc dáng quyến rũ. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Cuối tháng 12/2025, kỷ niệm 1 năm giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Cẩm Ly tâm sự rằng cô trân trọng từng giây phút được đồng hành cùng gia đình mới mang tên Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Cuối tháng 12/2025, kỷ niệm 1 năm giành danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Cẩm Ly tâm sự rằng cô trân trọng từng giây phút được đồng hành cùng gia đình mới mang tên Hoa hậu Quốc gia Việt Nam. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Cẩm Ly cho rằng từ khi còn là thí sinh cho đến khi chính thức được xướng tên trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, mọi thứ đối với cô đều là một cơ hội để cô được phát triển hơn trên hành trình trưởng thành của mình. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Cẩm Ly cho rằng từ khi còn là thí sinh cho đến khi chính thức được xướng tên trở thành Á hậu 2 Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, mọi thứ đối với cô đều là một cơ hội để cô được phát triển hơn trên hành trình trưởng thành của mình. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Mới đây, theo Znews, cư dân mạng phát hiện cầu thủ Nguyễn Đình Bắc từng "thả tim" một bài đăng của Á hậu Cẩm Ly. Phía nàng hậu để lại tương tác dưới hai bài viết của Đình Bắc trước đây. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Mới đây, theo Znews, cư dân mạng phát hiện cầu thủ Nguyễn Đình Bắc từng "thả tim" một bài đăng của Á hậu Cẩm Ly. Phía nàng hậu để lại tương tác dưới hai bài viết của Đình Bắc trước đây. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Cẩm Ly và Đình Bắc không phản hồi khi được nhiều cư dân mạng 'đẩy thuyền'. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Cẩm Ly và Đình Bắc không phản hồi khi được nhiều cư dân mạng 'đẩy thuyền'. Ảnh: FB Cẩm Ly.
Cũng bước ra từ Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Hoa hậu Kiều Duy cũng ngày càng quyến rũ. Cô chuộng phong cách trang điểm hướng đến sự tinh tế, sắc sảo vừa đủ, giúp gương mặt thêm nổi bật trước ống kính. Ảnh: FB Kiều Duy.
Cũng bước ra từ Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024, Hoa hậu Kiều Duy cũng ngày càng quyến rũ. Cô chuộng phong cách trang điểm hướng đến sự tinh tế, sắc sảo vừa đủ, giúp gương mặt thêm nổi bật trước ống kính. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy còn ghi điểm nhờ thần thái tự tin, phong thái chững chạc. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy còn ghi điểm nhờ thần thái tự tin, phong thái chững chạc. Ảnh: FB Kiều Duy.
Sau cuộc thi Miss International 2025, Kiều Duy tích cực làm MC song ngữ, diễn giả tại các sự kiện, tham gia trình diễn. Theo Dân Việt, người đẹp tiếp tục theo học Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học FPT. Ảnh: FB Kiều Duy.
Sau cuộc thi Miss International 2025, Kiều Duy tích cực làm MC song ngữ, diễn giả tại các sự kiện, tham gia trình diễn. Theo Dân Việt, người đẹp tiếp tục theo học Thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học FPT. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy kín tiếng về chuyện tình cảm. Tháng 4/2025, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 tiết lộ rằng chuyện tình cảm chưa nằm trong danh sách ưu tiên. Ảnh: FB Kiều Duy.
Kiều Duy kín tiếng về chuyện tình cảm. Tháng 4/2025, Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 tiết lộ rằng chuyện tình cảm chưa nằm trong danh sách ưu tiên. Ảnh: FB Kiều Duy.
Thu Cúc (tổng hợp)
#Kiều Duy #Cẩm Ly #Á hậu Cẩm Ly #Hoa hậu Kiều Duy #Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT