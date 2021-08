Có đèn pin tối tân, vì sao lính Mỹ vẫn hãi hùng bóng tối VN?

Nhưng chiếc đèn pin của lính Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam có ngoại hình và công năng rất khác so với các loại đèn pin mà chúng ta biết ngày nay. Loại đèn pin phổ biến có tên U.S MX-991/U, mang thiết kế khá đặc biệt. (Hiện vật của Bảo tàng TP HCM). Dễ nhận thấy mẫu đèn này có kiểu dáng rất độc đáo với hình chữ L, chiều dài hơn một gang tay. Vì hình dạng này mà đèn pin của lĩnh Mỹ còn được gọi là đèn pin “cổ nghéo”. Hình dạng chữ L của đèn pin có hai tác dụng: Thứ nhất, nếu dùng đèn pin dạng thẳng, khi sử dụng có thể vô tình để lộ vị trí. Còn với dạng chữ L muốn chiếu ra xa thì lòng bàn tay phải ngửa về hướng muốn soi nên người dùng khó có thể mắc sai sót. Thứ hai, góc chữ L cũng giúp cho việc gài đèn pin lên các giá đeo dễ dàng hơn. Khi di chuyển, lính Mỹ có thể gắn đèn vào trang phục để soi mà không cần dùng tay cầm, nhờ đó vừa dùng súng vừa dùng đèn pin cùng lúc. Được thiết kế theo tiêu chuẩn quân đội, đèn có khả năng chống thấm nước, phần vỏ làm bằng một loại nhựa cực bền, nhưng chịu được thời tiết nhệt đới nóng ẩm và hạn chế tối ám mùi như những loại nhựa thông thường. Ở đuôi đèn có một quai gài bằng kim loại cùng dây đeo bằng dù rất bền và chắc chắn, dùng để đeo hoặc cũng có thể gắn vào đai. Không chỉ để chiếu sáng, đèn pin của lính Mỹ còn được sử dụng để truyền tín hiệu. Vì vậy nó có 3 chế độ hoạt động: bật, tắt và truyền tín hiệu. Ở chế độ truyền tín hiệu, đèn chỉ nháy một lần cho một lần bấm nút, giúp người dùng gửi mã morse cho nhau. Chiếc đèn có thể phát ra những màu khác nhau như màu xanh lục, xanh lá cây, đỏ và hổ phách nhờ các tấm kính màu. Các màu này được dùng trong việc gửi tín hiệu khi tác chiến, ví dụ như rút lui hay xung phong. Khi mưa hay sương mù, việc đổi màu đèn cùng giúp việc quan sát dễ dàng hơn. Do đèn pin có cấu tạo đặc biệt cùng rất nhiều tính năng, lính Mỹ phải được huấn luyện sử dụng trước khi ra chiến trường. Để có kỹ năng truyền tin thành thạo, họ phải mất khá nhiều thời gian. Trong điều kiện chiến trường đặc thù ở Việt Nam, đèn pin trở thành vật bất khả ly thân của lính Mỹ. Khi tác chiến trong rừng rậm buổi đêm, có những tình huống mà đèn pin còn quan trọng hơn súng ống, vì nó quyết định sự sống còn của cả một đơn vị. Dù sở hữu chiếc đèn pin được xem là "tốt nhất thế giới" lúc bấy giờ, bóng tối vẫn là cơn ác mộng triền miên đối với lính Mỹ tại Việt Nam. Trên thực tế, quân Mỹ chỉ tiến hành các chiến dịch khi trời sáng rõ. Khi đêm xuống, họ sẽ hạn chế di chuyển để tránh phải đối mặt với chiến thuật đánh đêm đánh gần vô cùng hiệu quả của quân đội Giải phóng, đặc biệt là lực lượng đặc công. Do chất lượng rất tốt, đèn pin Mỹ cũng đã trở thành chiến lợi phẩm ưa thích của bộ đội ta. Khi chiến tranh kết thúc, nhiều chiếc đèn pin chữ L vẫn còn được gìn giữ và sử dụng. Ngày nay, chúng trở thành vật phẩm sưu tầm được nhiều người tìm mua với giá khá cao... Mời quý độc giả xem video:Tiến về Sài Gòn. Nguồn: VTV24.

