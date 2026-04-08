Khai trừ Đảng cựu Chủ tịch ACV, đề nghị kỷ luật ông Vũ Thế Phiệt

Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định khai trừ Đảng cựu Chủ tịch ACV Lại Xuân Thanh và Phó Tổng Giám đốc ACV Nguyễn Tiến Việt. 

Thiên Tuấn

Ngày 8/4/2026, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 05 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại Kỳ họp, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét Báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm tại các Đảng bộ địa phương, đơn vị: Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và tỉnh Ninh Bình.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy: Ông Vũ Thế Phiệt, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; Lại Xuân Thanh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị; Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam; Lê Văn Hà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Bí thư Đảng ủy phường Lê Hồ, tỉnh Ninh Bình đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và địa phương, cơ quan, đơn vị công tác, đến mức phải thi hành kỷ luật.

Căn cứ quy định của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Lại Xuân Thanh, Nguyễn Tiến Việt và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật các ông Vũ Thế Phiệt, Lê Văn Hà.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương tiếp tục kiểm tra, xem xét, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng, đảng viên khác có liên quan.

