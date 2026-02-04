Kẻ cướp ngân hàng ở Yên Bái bị bắt sau ít phút

Đối tượng cướp tiền tại phòng giao dịch Agribank ở Yên Bái nhanh chóng bị Công an phường và nhân viên ngân hàng khống chế, thu giữ tang vật.

Khoảng 16h50 phút hôm nay, 4/2/2026, tại phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái (TDP Hợp Minh 1, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ cướp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Thành Luân. Ảnh: Yên Bái

Thời điểm trên, Nguyễn Thành Luân (SN 1995, trú xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21T5-6445 đến quầy giao dịch.

Khi nhân viên ngân hàng đang đếm tiền của khách hàng, đối tượng đã thò tay lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Âu Lâu đã phối hợp cùng nhân viên ngân hàng khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ số tiền bị cướp.

Hiện Công an phường Âu Lâu đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.