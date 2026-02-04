Hà Nội

Xã hội

Kẻ cướp ngân hàng ở Yên Bái bị bắt sau ít phút

Đối tượng cướp tiền tại phòng giao dịch Agribank ở Yên Bái nhanh chóng bị Công an phường và nhân viên ngân hàng khống chế, thu giữ tang vật.

Nguyễn Hinh

Khoảng 16h50 phút hôm nay, 4/2/2026, tại phòng giao dịch Hợp Minh - Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái (TDP Hợp Minh 1, phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai) xảy ra vụ cướp tài sản.

img-20260204-210015.jpg
Đối tượng Nguyễn Thành Luân. Ảnh: Yên Bái

Thời điểm trên, Nguyễn Thành Luân (SN 1995, trú xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 21T5-6445 đến quầy giao dịch.

Khi nhân viên ngân hàng đang đếm tiền của khách hàng, đối tượng đã thò tay lấy một tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy ra ngoài.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Công an phường Âu Lâu đã phối hợp cùng nhân viên ngân hàng khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ toàn bộ số tiền bị cướp.

Hiện Công an phường Âu Lâu đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc theo quy định pháp luật.

Bài liên quan

Xã hội

Manh mối mới vụ 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai

Sau nỗ lực điều tra, Cơ quan Công an đã phát hiện phương tiện gây án. Đồng thời xác định đặc điểm 2 đối tượng gây án.

Công an tỉnh Gia Lai vừa có thông tin mới về vụ cướp xảy ra tại phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Vietcombank Chi nhánh Gia Lai tại 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai xảy ra chiều 19/1.

333333.jpg
Chiếc xe đã được sơn lại màu vàng, được phát hiện dưới chiếc hố trong mương cạn
Xem chi tiết

Xã hội

Công an kêu gọi tố giác 2 đối tượng cướp ngân hàng tại Gia Lai

Công an Gia Lai khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, tố giác tội phạm cướp ngân hàng, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương.

Khoảng 16h ngày 19/1, tại phòng giao dịch Trà Bá, ngân hàng Vietcombank chi nhánh Gia Lai, đã xảy ra vụ cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Các đối tượng giả danh tài xế xe ôm công nghệ, sử dụng súng ngắn uy hiếp nhân viên ngân hàng, chiếm đoạt khoảng 1,8 tỷ đồng tiền mặt rồi tẩu thoát.

c2.jpg
2 đối tượng của vụ án nhìn từ phía sau.
Xem chi tiết

Xã hội

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai, phát hiện dấu vết đốt quần áo để phi tang

Ngoài xe máy nghi của hai đối tượng dùng để cướp ngân hàng được giấu dưới hố sâu ở rừng thông, Công an phát hiện dấu vết đốt quần áo, trang bị để phi tang.

Ngày 26/1, Công an tỉnh Gia Lai cùng các đơn vị chức năng tiếp tục bảo vệ hiện trường nơi phát hiện chiếc xe máy giống xe hai đối tượng sử dụng khi cướp ngân hàng trước đó.

Theo ghi nhận của phóng viên, chiếc xe máy nhãn hiệu Exciter, màu vàng đen được phát hiện trong một hố sâu, dưới mương dài, giáp ranh giữa Khu Công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng) với khu vực rừng thông thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Biển Hồ quản lý. Đây là khu vực khá hẻo lánh, ít người qua lại.

Xem chi tiết

