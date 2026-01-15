[INFOGRAPHIC] Thành phố như ‘địa ngục băng’, vạn vật đông cứng sau vài giây

Thành phố Yakutsk ở Nga được ví như "địa ngục băng" vì nhiệt độ có lúc xuống tới âm 65 độ C. Vạn vật đều có thể bị đông cứng chỉ sau vài giây ở ngoài trời.