[INFOGRAPHIC] Thành phố như ‘địa ngục băng’, vạn vật đông cứng sau vài giây

Thành phố Yakutsk ở Nga được ví như "địa ngục băng" vì nhiệt độ có lúc xuống tới âm 65 độ C. Vạn vật đều có thể bị đông cứng chỉ sau vài giây ở ngoài trời.
Trong 30 ngày tới, 3 con giáp này gặt hái thành công lớn về tài chính, sự nghiệp, cuộc sống thay đổi tích cực, chuẩn bị đón Tết sung túc.
Đài quan sát Vera C. Rubin (Mỹ) phát hiện một vật thể có cấu tạo "không giống ai", phá vỡ nhiều giới hạn vật lý và được đặt tên là 2025 MN45.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 16/1, Song Tử được quý nhân trợ giúp, đừng ngại khó. Thiên Bình đừng vì lợi nhỏ mà mang tiếng xấu.
Trong 10 ngày tới, 3 con giáp này sẽ gặt hái nhiều thành công về tài lộc, sự nghiệp và tình cảm nhờ vận may và quý nhân phù trợ.
Trên thế giới, một số giống gà độc lạ, có ngoại hình và màu sắc bắt mắt đã thu hút sự quan tâm của công chúng. Trong đó, một số giống gà có giá khá đắt đỏ.
Một nhóm các nhà khoa học Trung Quốc mới giới thiệu phần mềm đầu tiên trên thế giới đo thời gian trên Mặt trăng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi nổi bật, được nhiều người chú ý và cố gắng tạo dựng uy tín trong công việc.
Ảnh vệ tinh đã chụp được A23a - tảng băng trôi từng rộng 4.000 km2 khi tách khỏi châu Nam Cực năm 1986 - chuyển màu xanh lam và đang tan chảy hoàn toàn.
Một người dân vừa tự nguyện giao nộp cá thể gà tiền mặt vàng quý hiếm cho công an xã Na Ngoi (Nghệ An) để đưa về Vườn Quốc gia Pù Mát chăm sóc.
Khám phá bí mật của hành tinh gần Mặt Trời nhất, nơi có lớp kim cương dày 15 km hình thành trong lõi và ảnh hưởng đến từ trường.
Trong tháng 1, các con giáp này đón nhận vận may lớn, làm ăn phát đạt, lương thưởng tăng, cuộc sống dư dả chuẩn bị đón Tết.
Ẩn mình trong các dòng suối nhiệt đới, tôm tre (Atyopsis moluccensis) là loài giáp xác sở hữu cách kiếm ăn vô cùng độc đáo.
Được xem là cây ô liu "sống thọ" nhất thế giới, cây ô liu khoảng 3.000 tuổi ở làng Ano Vouves, Hy Lạp vẫn cho ra quả mỗi năm.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 15/1, Bạch Dương phải nâng cao cảnh giác, đừng dễ tin người. Nhân Mã công danh sáng cửa, mọi chuyện thuận lợi.
Từ 15-31/1, 3 con giáp này thăng tiến rõ rệt trong công việc, tích lũy tài sản, dễ trở thành người giàu có trong thời gian ngắn.
Kính viễn vọng James Webb đã phát hiện một lỗ đen quái vật di chuyển qua không gian với tốc độ 3,2 triệu km/giờ. Lỗ đen này đã trốn thoát khỏi thiên hà mẹ.
Có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và đã du nhập vào nhiều nơi, gồm Việt Nam, rết nhà Địa Trung Hải (Scutigera coleoptrata) khiến con người vừa hãi vừa tò mò.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu làm việc cầu toàn, có thể nhận được lời đề nghị hợp tác đầu tư từ người quen.
Một cục xương trên xương đùi khoảng 7 triệu năm tuổi cho thấy một loài linh trưởng từng đi thẳng, thậm chí có thể là tổ tiên của loài người.
Con tinh tinh cái có tên Ai, được các nhà khoa học công nhận là "thiên tài" so với đồng loại, đã qua đời tại Nhật Bản ở tuổi 49.