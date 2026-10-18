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[INFOGRAPHIC] Nikon Z5IIC quay RAW nội bộ, giá từ 37 triệu đồng

Số hóa - Xe

[INFOGRAPHIC] Nikon Z5IIC quay RAW nội bộ, giá từ 37 triệu đồng

Nikon Z5IIC loại bỏ kính ngắm điện tử để thu gọn thân máy, nhưng vẫn giữ cảm biến full-frame 24,5 MP và khả năng quay video RAW 12-bit trực tiếp vào thẻ SD.

Thiên Trang
info-nikon-z5iic.jpg
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