Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
[INFOGRAPHIC] Loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới

Giải mã

[INFOGRAPHIC] Loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới

Là loài cuốn chiếu lớn bậc nhất thế giới, cuốn chiếu lớn châu Phi (Archispirostreptus gigas) thu hút sự chú ý của giới khoa học bởi kích thước đáng nể.

cuon-chieu-lon-nhat-chau-phi.jpg
#Loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới #Cuốn chiếu lớn châu Phi #Kích thước đáng nể #Giới khoa học quan tâm #Đặc điểm loài cuốn chiếu

Bài liên quan

Daily emagazine

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine

Kiến thức cần biết

Tin mới