[INFOGRAPHIC] Loài cuốn chiếu lớn nhất thế giới

Là loài cuốn chiếu lớn bậc nhất thế giới, cuốn chiếu lớn châu Phi (Archispirostreptus gigas) thu hút sự chú ý của giới khoa học bởi kích thước đáng nể.
Thanh Thủy tâm sự, nhiệm kỳ Miss International 2024 vừa đủ để cô học cách mạnh mẽ và trưởng thành hơn.
Trong tuần mới, 3 con giáp dưới đây được dự đoán sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp cũng như hạnh phúc với cuộc sống riêng, tài lộc vượng phát.
Những hiện tượng lạ trên bầu trời đôi khi khiến con người liên hệ với các sự kiện lớn, đặc biệt khi cảm xúc cộng đồng đang dâng cao.
Tên lửa Blue Origin trông vẫn rất mới sau khi phóng lên và quay lại. Điều này khiến nhiều người tò mò vì sao lại vậy?
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Tuất làm việc nhanh nhẹn, hiệu quả ổn định và có thể tiết kiệm được khoản tiền lớn.
Các tác phẩm lọt vào Nature inFocus 2025 ghi lại vẻ đẹp mong manh của tự nhiên, từ cuộc chiến sinh tồn đến khoảnh khắc hiếm gặp.
Rắn hổ mang Trung Quốc, rắn hổ đất... là những loài rắn hổ mang nguy hiểm phân bố tại Việt Nam. Chúng sở hữu nọc độc cực mạnh.
Theo nhân tướng học, một số vị trí nốt ruồi trên cơ thể phụ nữ được xem là dấu hiệu may mắn, tượng trưng cho tài lộc, sự nghiệp thuận lợi và cuộc sống viên mãn.
Dự báo phong thủy cho thấy ba con giáp này chuẩn bị bước vào chu kỳ may mắn hiếm có: tài lộc tăng mạnh, quý nhân xuất hiện, cơ hội đổi đời mở ra liên tiếp.
Trong số những loài chưa từng được ghi nhận ở Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông (Thanh Hóa), các nhà khoa học ghi nhận một loài ếch có thân hình kì dị.
Với vẻ ngoài khác lạ và tập tính ăn xác đặc biệt, kền kền vua (Sarcoramphus papa) là một trong những loài chim ăn xác chết kỳ lạ và ấn tượng nhất quả đất.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 29/11, Cự Giải may mắn đến cửa, tài lộc sáng sủa, hãy tận dụng. Ma Kết quý nhân giúp đỡ, đừng căng thẳng.
Trong 15 ngày tiết Tiểu Tuyết, 3 con giáp này sẽ gặp được quý nhân phù trợ, có nguồn thu bất ngờ khiến túi tiền rủng rỉnh.
Một người dân ở Phú Thọ đã phát hiện rắn hổ mang chúa nặng 7 kg trong vườn nhà. Đây loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.
Loài thằn lằn bóng Percival (Acontias percivali) nổi tiếng bởi lối sống bí ẩn dưới lớp đất mềm, nơi đặc điểm tiến hóa độc đáo của chúng trở nên vô cùng hữu ích.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi trong công việc, tài vận bùng nổ.
Loài thằn lằn sừng Texas (Phrynosoma cornutum) có vẻ ngoài kỳ lạ và tập tính phòng thủ có 1-0-2, trở thành biểu tượng tự nhiên nổi bật của vùng Tây Nam Hoa Kỳ.
Sistema Ox Bel Ha ở Tulum, Mexico mới được xác định là hệ thống hang động dưới nước dài nhất thế giới với chiều dài ít nhất là 524 km.
Dù là năm tuổi và chịu ảnh hưởng Thái Tuế 2026, con giáp này vẫn có cơ hội xoay chuyển vận mệnh, đón lộc tiền bạc bất ngờ nếu biết nắm đúng thời điểm vàng.
Bước sang đầu tháng 12, ba con giáp này lọt top thịnh vượng nhất năm. Từ công việc, đầu tư đến thu nhập đều khởi sắc mạnh mẽ, tài khoản “ting ting” không ngừng.
Vườn quốc gia Kahuzi-Biéga (CHDC Congo) là một trong những vùng bảo tồn hoang dã lớn nhất châu Phi, nổi bật với rừng rậm, núi lửa cổ và loài khỉ đột quý hiếm.