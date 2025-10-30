[INFOGRAPHIC] Lâm Khánh Chi mê ca hát, hạnh phúc khi chuyển giới

Justin Cohen - chồng sắp cưới của hot girl Tiên Nguyễn - là người Dubai, hiện làm việc trong lĩnh vực quảng cáo tại Việt Nam.
Ca sĩ Vũ Hà không ít lần hóa trang thành phụ nữ. Nhiều năm qua, anh gắn bó với vợ hơn tuổi.
Quang Anh đăng quang quán quân Giọng hát Việt nhí 2013. Trong 12 năm qua, anh có nhiều hoạt động nghệ thuật.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà tung bộ ảnh cưới thực hiện tại châu Âu đồng thời nhắc đến doanh nhân Viết Vương.
Nữ ca sĩ, diễn viên Lamoon lên tiếng sau khi vướng ồn ào về thái độ đối với các bậc đàn anh.
Quang Anh RHYDER, Vân Hugo, Hoa hậu Hương Giang vừa quyên góp cho người dân miền Trung.
Siu Black sở hữu giọng hát nội lực, có nhiều bản hit. Ngoài hoạt động âm nhạc, cô còn tham gia phim ảnh.
Mới đây, bé Lisa – con gái út của Khánh Thi – Phan Hiển khiến dân mạng tan chảy khi hóa trang thành quả bí ngô nhỏ trong mùa Halloween.
Con gái út Lisa nhà Khánh Thi - Phan Hiển hóa trang thành quả bí ngô dịp Halloween. "Gái hai con" Sam rạng rỡ đón tuổi mới.
Ngoài đi hát, ca sĩ Siu Black còn chăn nuôi, trồng trọt. Những năm qua, cô có cuộc sống bình yên bên chồng con.
Chỉ với chiếc váy đen hở trọn tấm lưng, Hoa hậu Bảo Ngọc nhanh chóng chiếm trọn spotlight tại tiệc cưới Quỳnh Châu.
Một số gương mặt hoạt động trong showbiz vướng scandal trò đỏ đen. Mới nhất, ca sĩ Vũ Hà và Nguyễn Thế Vũ bị cáo buộc đánh bạc.
Check in Yên Tử trong set trang phục hồng cánh sen nổi bật, Đinh Ngọc Diệp khiến công chúng ngỡ ngàng với nhan sắc trẻ trung.
Ca sĩ Vũ Hà tên thật Vũ Ngọc Hà, lớn lên trong cảnh nghèo khó trước khi nổi tiếng vào thập niên 1990.
Hoa hậu H’hen Niê dành lời ngọt ngào cho nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi nhân dịp sinh nhật. Hiện tại, vợ chồng nàng hậu có một cô con gái chung.
Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà đã tới khách sạn Pullman (Hà Nội) đánh bạc với số tiền hơn 2.618 USD.
Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Nguyễn Ngọc Hằng và Bùi Khánh Linh đoạt thành tích ấn tượng khi đại diện Việt Nam ở Miss Intercontinental.
Đàm Vĩnh Hưng và con trai Polo hào hứng khi được một người bạn gửi tặng rất nhiều tôm hùm. Jennifer Phạm đưa con trai đi thăm một loạt trường.
Phía đại diện Siu Black cho biết, thông tin nữ ca sĩ nguy kịch là hoàn toàn không chính xác. Phía bệnh viện cũng lên tiếng về sức khỏe của Siu Black.
Hoàng Thùy - Lê Thúy ôm chầm lấy nhau khi tham dự đám cưới Quỳnh Châu. Trước đó, mối quan hệ của hai nữ người mẫu rạn nứt trong thời gian dài.
Nữ ca sĩ Tóc Tiên mới đây khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đăng tải loạt ảnh cận thả dáng táo bạo trên trang cá nhân.