[INFOGRAPHIC] Chim bồ câu đua đắt nhất thế giới

Với mức giá 1,9 triệu USD, New Kim trở thành con chim bồ câu đắt nhất hành tinh.
Ở bán kết Miss Universe 2025, Hương Giang trình diễn tự tin trong 2 phần thi: trang phục dạ hội và áo tắm.
Một số loại rau đắt đỏ vì hương vị độc đáo, sự hiếm có và điều kiện trồng trọt khắc nghiệt.
Nhiều doanh nhân nức tiếng trên thương trường xuất thân là những nhà giáo tâm huyết với sự nghiệp trồng người.
Từ loại cá dành cho nhà nghèo, nay cá loi choi bỗng thành đặc sản trên bàn nhậu, giá lên tới 300.000 đồng/kg.
Udideco đang có số tháng chậm chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN là 3 tháng, với số tiền chậm đóng gần 693 triệu đồng.
Từng là loài côn trùng khiến nhiều người “ngượng đỏ mặt” vì tên gọi, ong dú nay trở thành đặc sản được săn lùng với giá cao.
Ít ai biết loại gỗ có giá lên tới hàng tỷ đồng từng được sử dụng để nhóm bếp, làm chuồng trại cho gia súc...
Quả chuối khổng lồ nặng tới vài kg, cần ít nhất 4 người ăn mới hết, khiến nhiều người tò mò.
Theo Vrt, một chú chim bồ câu đã được bán với giá 400.000 euro (tương đương hơn 12 tỷ đồng) tại một cuộc đấu giá trực tuyến cuối tuần trước.
Từng là loài cá nước ngọt xuất hiện dày đặc ở kênh rạch miền Tây, cá mãng cầu đang trở thành đặc sản được nhiều người săn lùng.
Chiếc bồn cầu sắp được bán đấu giá làm bằng vàng 18 carat, nặng hơn 101kg và hoàn toàn có thể sử dụng được.
Với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch thuộc Công ty CP du lịch S.F (Khánh Hoà) bị xử phạt 80 triệu đồng.
Lãi suất tiền gửi cao nhất tại các ngân hàng dao động từ 6-9%/năm với một số điều kiện đặc biệt.
Con tôm sú với chiều dài hơn 20cm, nặng khoảng 300g, được đánh bắt ngoài biển, giá tới hơn 6 triệu đồng/con khiến nhiều vị khách tò mò.
Sau thời gian chăm chỉ làm việc, nghệ sĩ Việt Hương đã tích lũy được khối tài sản khủng với bất động sản trăm tỷ, xe hơi hạng sang và trang sức đắt đỏ.
Hội tụ những nét đẹp hiếm có, chú chó Bulldog Pháp Rope Daddy được định giá tới hơn 3 tỷ đồng, ngốn khoảng 9,1 triệu đồng tiền ăn mỗi tháng.
Đại diện duy nhất của Việt Nam trong danh sách là tỷ phú Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Vingroup), đứng ở vị trí thứ 5 với tài sản ước tính đạt 18,8 tỷ USD.
Là loại gia vị đắt đỏ trên thế giới nhưng tại Việt Nam, bạch đậu khấu được trồng nhiều tại các tỉnh miền núi phía Bắc, là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng.
Dù được trả 2,8 tỷ đồng cho con gà chọi hơn 1 tuổi, chủ nhân vẫn quyết định không bán, để làm gà giống của trang trại.
Các loại nho giá rẻ Trung Quốc bán đầy chợ Việt ăn giòn ngọt, giá rẻ hợp với túi tiền của nhiều người dân.
Không chỉ là những người giữ khối tài sản khổng lồ, các tỷ phú này còn là minh chứng sống cho việc kinh doanh và tầm ảnh hưởng không giới hạn bởi tuổi tác.