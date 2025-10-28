[INFOGRAPHIC] 5 thói quen sống xanh, giảm rác thải nhựa

Lõm ngực biến dạng dễ biến chứng tử vong cần phẫu thuật sớm Phẫu thuật sử dụng thanh kim loại chuyên dụng uốn cong phù hợp với hình dáng thành ngực, đưa vào lồng ngực để nâng phần xương ức lõm lên vị trí bình thường.

Người phụ nữ 35 tuổi bọng nước toàn thân vì tắm lá Bệnh viện Da liễu Trung ương kịp thời tiếp nhận, điều trị và hỗ trợ bệnh nhân hoàn cảnh đặc biệt khó khăn lở loét toàn thân vì điều trị thuốc nam.

Người bệnh hôn mê phục hồi sau 2 tháng nhờ Thứ trưởng mở đường cấp cứu Thứ trưởng Trần Văn Thuấn thăm người bệnh được giúp “mở đường” câp cứu khi gặp nạn trên cầu Nhật Tân sau 2 tháng điều trị tích cực.

Cứu người phụ nữ bị tiêu chảy ngưng thở, ngừng tim khi đến bệnh viện Quy trình E-CPR liên viện là một loại hình báo động đỏ liên viện đặc thù trong phối hợp hồi sức ngưng tim ngưng thở với hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể di động.

Sản phụ nguy kịch vì mang thai 'hội chứng gương'- bệnh lý sản khoa hiếm gặp Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Bắc Ninh Số 1 đã phẫu thuật cấp cứu và điều trị thành công ca sản khoa hiếm gặp và nguy hiểm - "hội chứng gương".

Hybrid ECMO cứu sống nữ bệnh nhân sốc nhiễm trùng suy đa tạng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An cứu sống bệnh nhân trẻ tuổi sốc nhiễm trùng, viêm phổi ARDS do tụ cầu vàng, tổn thương cơ tim cấp, suy đa tạng.

7 lợi ích khi ăn thịt gà thường xuyên, tốt cho tim mạch, hỗ trợ sinh sản Thịt gà rất giàu protein, ít calo, chất béo, hỗ trợ giảm cân, tăng cơ và thúc đẩy sức khỏe tim mạch, cải thiện tâm trạng...

Tự mua thuốc điều trị da liễu dễ biến chứng kéo dài Nhiều trường hợp, tự mua thuốc bôi hoặc sử dụng thuốc nam, thuốc bắc không rõ nguồn gốc khi bị bệnh ngoài da dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn.

3 loại củ từ bếp nhà giúp 'quét sạch' mỡ máu, bảo vệ tim mạch Tỏi, gừng và nhân sâm không chỉ tăng hương vị món ăn mà còn giúp giảm cholesterol, ngăn xơ vữa động mạch và cải thiện tuần hoàn máu.

[INFOGRAPHIC] 5 loại thực phẩm giúp giảm cholesterol tự nhiên Để giảm cholesterol, hãy bắt đầu ngay từ bữa ăn, ưu tiên chất béo tốt, tăng cường chất xơ và chọn thực phẩm có lợi cho tim mạch.

Trẻ sơ sinh 5 ngày tuổi bị thủng dạ dày, nhiễm khuẩn huyết vì mẹ cho ăn cơm Cháu bé 5 ngày tuổi ở Quảng Trị bị thủng dạ dày và nhiễm khuẩn huyết nặng do mẹ cho ăn cơm từ những ngày đầu sau sinh.

Điều trị phục hồi chức năng tiểu không tự chủ ở người bệnh sau đột quỵ não Tiểu không tự chủ gây nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống của những người bệnh sau đột quỵ não cần phải điều trị phục hồi.

Bệnh nhi nuốt móc khóa vào bụng, được bác sĩ kịp thời gắp ra an toàn Khi nghi ngờ trẻ nuốt dị vật, cần nhanh chóng đưa đến bệnh viện để xử trí kịp thời, không tự móc, ép trẻ nôn, tránh làm dị vật di chuyển sâu hơn gây nguy hiểm.

Bé trai sinh non 32 tuần vượt qua nguy cơ suy hô hấp Trẻ sinh non thường mắc phải các bệnh lý sơ sinh nguy hiểm như hội chứng suy hô hấp nặng, nhiễm khuẩn sơ sinh, hạ thân nhiệt, vàng da nặng, các bệnh lý về tim.

Phẫu thuật kép điều trị bệnh nhân 77 tuổi gãy xương hàm trên nền u não Các công nghệ y học tiên tiến mang lại giải pháp điều trị hiệu quả và an toàn nhất cho người bệnh, ngay cả trong những trường hợp phức tạp, thách thức nhất.

Việt Nam có khoảng 7 triệu người trong độ tuổi 30-69 mắc bệnh đái tháo đường Đái tháo đường là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, tàn tật trên toàn thế giới. Việt Nam có khoảng 7 triệu người độ tuổi 30-69 mắc bệnh này.

Ca bệnh hiếm gặp trên thế giới được phát hiện tại Việt Nam Bệnh di truyền gen trội trên nhiễm sắc thể thường, rất hiếm gặp không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới, tỷ lệ mắc khoảng 1/40.000 trẻ sơ sinh.

Nhiễm trùng hoại tử mất khả năng đi lại vì dao chém đứt gân không biết Tổn thương gân và mô mềm cần được đánh giá kỹ ngay từ đầu. Chỉ khâu da mà bỏ sót gân có thể dẫn đến mất chức năng nghiêm trọng.

Sau ngã ba ngày đái máu không ngờ vỡ thận Những biểu hiện như đau mạn sườn, đái máu, tức vùng hông lưng là dấu hiệu cảnh báo tổn thương nội tạng cần được kiểm tra kịp thời.