[INFOGRAPHIC] 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 01/7/2026

Luật Quản lý thuế 2025 quy định 10 hành vi bị coi là trốn thuế từ 01/7/2026, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cần lưu ý.
Loạt khoảnh khắc MC Huyền Trang Mù Tạt và bạn trai Đức Huy cùng nhau đi chụp ảnh mặc Việt phục bất ngờ được lan truyền và nhanh chóng gây chú ý.
Các hộ dân ở làng Tràng Cát đang hối hả thu hoạch lá dong phục vụ nhu cầu thị trường Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Sau khi hoàn tất các nghĩa vụ thi hành án, nhiều đại gia Việt tái xuất, mở ra kỳ vọng đối với các doanh nghiệp từng làm mưa làm gió trên thương trường.
Sau khi mua gần 4.700 bao thuốc lá điếu “lậu” trên mạng xã hội, ông Mai Sơn Hòa (Khánh Hoà) đã mang về cất giấu, rồi đem bán ra thị trường kiếm lời.
Không ít cây đào cổ thụ với dáng vẻ xù xì có giá thuê lên tới cả trăm triệu đồng vẫn thu hút khách hàng dịp Tết Nguyên đán năm nay.
Ngoài việc xử phạt hành chính, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hoà buộc cở sở kinh doanh A.V tiêu huỷ gần 300kg bánh kẹo.
Qua bàn tay khéo léo của người thợ, những trái dừa bình thường được thay áo mới với nhiều kiểu dát vàng khác nhau.
Những năm qua, nhiều khách hàng may mắn tại Việt Nam đã trúng giải thưởng Vietlott trị giá hơn 200 tỷ đồng gây xôn xao.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị vừa bắt 02 đối tượng buôn bán hàng cấm, thu giữ gần 1.800 bao thuốc lá lậu.
Người dân tại làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) đang tất bật chạy đua với thời gian để kịp cung ứng cho thị trường những đóa hoa đẹp nhất.
Để sở hữu chiếc Hermès bạch tạng, ngay cả những ngôi sao hay người nổi tiếng quyền lực cũng phải xếp hàng chờ đợi hàng năm dù giá hàng tỷ đồng.
Do không thực hiện điều chỉnh thông tin địa điểm thực hiện dự án, Công ty TNHH Hwaseung Chemical Việt Nam bị UBND tỉnh Đồng Nai xử phạt 85 triệu đồng.
Sau thời gian chăm chỉ làm việc,nghệ sĩ Việt Hương đã tích lũy tài sản giá trị với biệt thự trăm tỷ, siêu xe và trang sức đắt đỏ.
Được đánh giá là một trong những loại quả "tốt nhất thế giới", óc chó trồng nhiều nhiều tại Sa Pa, Lào Cai, có giá bán lên tới 200.000 đồng/kg.
Đang vận chuyển hơn 500 bao thuốc lá lậu đi tiêu thụ, đối tượng N.T.Đ đã bị lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp phát hiện, bắt quả tang.
Hàng trăm gốc đào cổ thụ xù xì, được khoác lên mình lớp áo rêu xanh sẵn sàng chờ các đại gia đón về chơi dịp Tết Nguyên đán.
Tập đoàn Mai Linh còn nợ hơn 6,38 tỷ đồng thuế, cơ quan thuế có thể tạm hoãn xuất cảnh ông Hồ Huy nếu không thanh toán sau 30 ngày.
Bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc Vinamilk chia sẻ những đúc kết về tự chủ, bản lĩnh và vai trò của doanh nghiệp Việt trong tiến trình hội nhập quốc tế.
Gần Tết Nguyên đán, nhiều hộ dân ở Nghệ An tất bật thu hoạch trầu không, có ngày, chỉ tính bằng… số lá trầu, mỗi gia đình thu về từ 2–3 triệu đồng.
Cận Tết, bánh kẹo gắn mác nhập khẩu được rao bán tràn lan trên mạng xã hội, tuy nhiên nhiều sản phẩm không nhãn phụ tiếng Việt, không rõ nguồn gốc.
Do vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư, 2 doanh nghiệp ở tỉnh Đồng Nai vừa bị xử phạt 170 triệu đồng.