Cộng đồng trẻ

Nữ streamer Misthy diện váy cưới, netizen hỏi chú rể là ai?

Mạng xã hội những ngày qua bất ngờ “dậy sóng” khi Misthy tung loạt ảnh diện váy cưới trắng tinh khôi trong không gian kiến trúc cổ điển.

Trong loạt ảnh được chia sẻ, Misthy xuất hiện với váy cưới dáng corset ôm sát phần thân trên, tôn lên vóc dáng thon gọn, kết hợp chân váy xòe bồng bềnh bằng chất liệu voan và ren tinh tế. Kiểu tóc búi cao nhẹ nhàng cùng vòng ngọc trai tối giản giúp tổng thể tạo hình thêm phần thanh lịch, cổ điển.
Lối trang điểm trong trẻo, nhấn vào đôi mắt và làn da mịn màng khiến Misthy trông như một nàng dâu bước ra từ câu chuyện cổ tích.
Điều khiến dân mạng đặc biệt chú ý không chỉ là váy cưới, mà còn ở bối cảnh chụp ảnh mang hơi hướng châu Âu cổ kính, tạo cảm giác như một lễ cưới thực thụ.
Tuy nhiên, xuyên suốt loạt hình, Misthy hoàn toàn xuất hiện một mình, không có bất kỳ khoảnh khắc nào hé lộ sự hiện diện của “nửa kia”. Chính chi tiết này càng khiến netizen bán tín bán nghi, đặt ra nhiều đồn đoán xoay quanh danh tính chú rể.
Trên các diễn đàn và mạng xã hội, hàng loạt bình luận xuất hiện với đủ suy đoán khác nhau. Có người cho rằng đây là bộ ảnh cưới thật, đánh dấu cột mốc quan trọng trong cuộc sống của Misthy.
Một số khác lại nhận định nữ streamer chỉ đang tham gia một dự án chụp ảnh thời trang hoặc concept nghệ thuật, bởi cô vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm và hiếm khi chia sẻ đời tư trước công chúng.
Thực tế, Misthy từ lâu được biết đến là một trong những streamer nữ hàng đầu Việt Nam, sở hữu lượng người theo dõi đông đảo nhờ cá tính thẳng thắn, hài hước và hình ảnh gần gũi.
Bên cạnh sự nghiệp livestream, Misthy còn hoạt động sôi nổi trong nhiều lĩnh vực như sáng tạo nội dung, tham gia gameshow và các dự án giải trí.
Dù nổi tiếng, Misthy lại khá kín kẽ về đời sống riêng, đặc biệt là chuyện yêu đương, càng khiến mỗi động thái liên quan đến chủ đề “cưới xin” đều dễ trở thành tâm điểm bàn luận.
Không ít người hâm mộ bày tỏ sự thích thú trước hình ảnh mới mẻ này của Misthy, cho rằng dù là ảnh cưới thật hay chỉ là concept, nữ streamer vẫn ghi điểm nhờ visual ngày càng thăng hạng. Một số ý kiến khác thì mong cô sớm lên tiếng làm rõ để tránh những đồn đoán không cần thiết lan rộng.
