Hot girl Karty Chang khoe sắc 'ngọt lịm' giữa rừng mai anh đào bung nở rực rỡ

Cộng đồng trẻ

Hot girl Karty Chang khoe sắc 'ngọt lịm' giữa rừng mai anh đào bung nở rực rỡ

Mới đây, 'hot girl Tây Bắc' Karty Chang đã khiến người hâm mộ xuýt xoa khi tung bộ ảnh check-in cực phẩm tại rừng mai anh đào đang độ bung nở rực rỡ nhất.

Mỗi độ tháng 1 về, khi sắc hồng của hoa mai anh đào nhuộm thắm những triền đồi từ Sapa, Đà Lạt cho đến Măng Đen, giới trẻ lại nô nức lên đường để lưu giữ những khoảnh khắc thanh xuân. Không nằm ngoài đường đua, cô nàng hot girl Karty Chang (Nguyễn Thị Thảo Trang) đã nhanh chóng cập nhật những hình ảnh mới nhất giữa rừng hoa rực rỡ, tạo nên một "cơn bão" lời khen trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Vốn nổi tiếng với danh xưng "hot girl Tây Bắc", Karty Chang sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười tỏa nắng. Trong bộ ảnh lần này, cô nàng lựa chọn phong cách nàng thơ dịu dàng. (Ảnh: FBNV)
Giữa rừng mai anh đào hồng rực, Karty Chang khéo léo chọn bộ trang phục tông màu sáng kết hợp giữa trắng tinh khôi và hồng pastel, giúp tôn lên làn da trắng sứ và vóc dáng mảnh mai. (Ảnh: FBNV)
Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ cần một ánh mắt nhìn xa xăm hay nụ cười e ấp bên nhành hoa, cô nàng sinh năm 2001 đã tạo nên những khung hình đậm chất điện ảnh. (Ảnh: FBNV)
Nhiều người hâm mộ còn nhận xét: "Nhìn Karty Chang giữa rừng hoa mà không biết đâu là hoa, đâu là người". (Ảnh: FBNV)
Dù không tiết lộ chính xác tọa độ, nhưng qua những hình ảnh đồi chè xanh mướt điểm xuyết hàng mai anh đào hồng rực, nhiều "tín đồ dịch chuyển" đoán rằng cô nàng đang check-in tại Đồi chè Ô Long (Sapa) hoặc vùng Mộng Đào Nguyên (Lạc Dương, Đà Lạt) - hai trong số những địa điểm ngắm mai anh đào đẹp nhất năm 2026. (Ảnh: FBNV)
Tại đây, sự kết hợp giữa sắc xanh của lá trà, sắc hồng của hoa và làn sương mờ ảo đặc trưng của vùng cao đã tạo nên một phông nền hoàn hảo cho bộ ảnh của Karty Chang. (Ảnh: FBNV)
Karty Chang không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc. Sau thành công từ cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 với thành tích Top 9 chung cuộc, cô nàng ngày càng khẳng định được sức hút riêng. (Ảnh: FBNV)
Không còn bó buộc trong hình ảnh một mẫu ảnh, Karty Chang hiện là gương mặt KOLs sáng giá cho nhiều nhãn hàng thời trang và mỹ phẩm nhờ gu thẩm mỹ tinh tế và lối sống tích cực. (Ảnh: FBNV)
Sự chỉn chu trong từng bộ ảnh, từ khâu chọn trang phục đến bối cảnh, cho thấy tâm huyết của cô nàng trong việc xây dựng hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp và đầy tính nghệ thuật. (Ảnh: FBNV)
#Karty Chang #mai anh đào #hot girl #đà lạt #sapa #ảnh đẹp

