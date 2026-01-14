Hot girl Karty Chang khoe sắc 'ngọt lịm' giữa rừng mai anh đào bung nở rực rỡ

Mới đây, 'hot girl Tây Bắc' Karty Chang đã khiến người hâm mộ xuýt xoa khi tung bộ ảnh check-in cực phẩm tại rừng mai anh đào đang độ bung nở rực rỡ nhất.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Sửu làm việc cầu toàn, có thể nhận được lời đề nghị hợp tác đầu tư từ người quen.
Thay vì chia nhỏ cho thuê nhà, viện dưỡng lão, hay sửa chữa chắp vá, hai chị em ở Trung Quốc quyết định xây ngôi nhà bê tông đủ chỗ cho 8-10 người khi về hưu.
Sinh sống lâu đời giữa các con sông và đầm lầy Orinoco (Venezuela), tộc người Warao nổi bật bằng lối sống gắn chặt với nước và truyền thống bản địa độc đáo.
Không cần hở bạo, cô nàng Diệu Anh vẫn khiến cộng đồng mạng 'đứng hình' bởi vẻ thuần khiết, trong trẻo như nàng thơ trong cổ tích với bộ ảnh mới tại xứ lạnh.
Tong loạt hình ảnh mới, Ngọc Trinh trở thành tâm điểm bàn luận khi để lộ gương mặt có phần tròn trịa, khác lạ so với hình ảnh quen thuộc trước đây.
Một số loại trà không đường giàu chất chống oxy hóa như trà xanh, trà đen, trà dâm bụt… có thể hỗ trợ hạ đường huyết tự nhiên, tốt cho người đái tháo đường.
Tỷ phú Elon Musk gây chú ý khi đưa ra một số tiên tri. Trong đó, ông dự đoán AGI "sẽ vượt trội hơn trí tuệ của toàn bộ con người cộng lại" vào năm 2030.
Một cục xương trên xương đùi khoảng 7 triệu năm tuổi cho thấy một loài linh trưởng từng đi thẳng, thậm chí có thể là tổ tiên của loài người.
Nhiều người dùng Instagram bất ngờ nhận email đặt lại mật khẩu dù không yêu cầu, trong bối cảnh dữ liệu 17,5 triệu tài khoản bị rao bán.
Sau 1 tháng ra mắt mẫu MPV cỡ lớn Staria 2026 máy xăng giá khởi điểm dưới 600 triệu đồng, Hyundai tiếp tục tung ra biến thể chạy điện hoàn toàn của mẫu xe này.
Từng gây chú ý khi trở thành hot mom và “dâu hào môn” ở tuổi 18, Huyền 2K4 ngày càng khiến cộng đồng mạng trầm trồ với nhan sắc thăng hạng rõ rệt.
Không cần danh xưng hoa hậu, nhiều mỹ nhân Việt vẫn khiến công chúng trầm trồ nhờ sở hữu “cặp kiếm Nhật” thon dài, nuột nà.
Nằm ven sông Đuống yên bình, chùa Bút Tháp (Bắc Ninh) là một trong những trung tâm Phật giáo cổ kính và độc đáo bậc nhất vùng Kinh Bắc.
Xuất hiện trong bộ váy dạo phố gợi cảm, Mai Dora tiếp tục ghi điểm với phong cách “váy ngắn chân dài” khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.
Royal Never Give Up chính thức giải thể vì khủng hoảng tài chính, khép lại 11 năm huy hoàng và đẩy LPL 2026 vào biến động chưa từng có.
Năm 2026, những con giáp này sẽ là trung tâm của sự nghiệp, tài chính và mang lại phúc khí dồi dào cho cả gia đình.
Tọa lạc trên đỉnh núi đá nhìn xuống Biển Chết, Machaerus (Jordan) hiện lên như chứng tích quyền lực, bạo lực và bi kịch chính trị thời cổ đại.
Nhiều người nhìn thấy khô nhái có thể "phát sợ" nhưng đây lại là mặt hàng hút khách vào dịp Tết dù giá lên tới hơn nửa triệu đồng/kg.
Bằng cách kết nối hai căn penthouse liền kề, kiến trúc sư đã tạo nên một không gian sống liên tục, với tầm nhìn toàn cảnh thành phố cho một gia đình trẻ.
Mới đây, hình ảnh phác họa mẫu SUV Mercedes-Benz G-Class mới đã được nhà thiết kế Rowan Tuttle chia sẻ đã thu hút sự quan tâm lớn từ người yêu xe toàn cầu.