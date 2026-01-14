Hot girl Diệu Anh khoe nhan sắc 'phát sáng' giữa trời tuyết trắng xóa

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Không cần hở bạo, cô nàng Diệu Anh vẫn khiến cộng đồng mạng 'đứng hình' bởi vẻ thuần khiết, trong trẻo như nàng thơ trong cổ tích với bộ ảnh mới tại xứ lạnh.

Trầm Phương
Mới đây, "nàng thơ" của cộng đồng mạng - Đoàn Triệu Diệu Anh lại một lần nữa trở thành tâm điểm chú ý khi tung ra bộ ảnh dạo chơi dưới làn tuyết trắng. Ngay sau khi đăng tải, những khung hình đậm chất điện ảnh này đã nhanh chóng nhận về hàng nghìn lượt tương tác và mưa lời khen từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh, Diệu Anh lựa chọn phong cách thời trang tối giản nhưng vô cùng tinh tế. Cô diện chiếc áo len vặn thừng tone kem ấm áp, kết hợp cùng chân váy dài và điểm xuyết bằng chiếc khăn quàng hay mũ chụp tai lông cừu xinh xắn. (Ảnh: IGNV)
Giữa không gian bao phủ bởi một màu trắng xóa của tuyết và những rặng cây phủ sương giá, nhan sắc của hot girl Nam Định (cũ) càng thêm phần nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Chẳng cần trang điểm cầu kỳ, Diệu Anh vẫn ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da trắng mịn không tì vết và đôi mắt biết nói. (Ảnh: IGNV)
Những khoảnh khắc cô nàng khẽ mỉm cười dưới bông tuyết rơi hay ánh nhìn xa xăm giữa cánh đồng tuyết bao la khiến người xem không khỏi liên tưởng đến những bộ phim thanh xuân lãng mạn của Nhật Bản hay Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Khác với những bộ ảnh quyến rũ thường thấy, lần này Diệu Anh mang đến một năng lượng hoàn toàn khác: dịu dàng, nhẹ nhàng và đầy hơi thở sức sống. (Ảnh: IGNV)
Dù là những góc chụp cận mặt khoe đường nét thanh tú hay những góc chụp toàn cảnh khoe sự nhỏ nhắn, đáng yêu, cô nàng đều toát lên một khí chất thoát tục. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã để lại bình luận không tiếc lời khen ngợi: "Cổ đẹp quá", "má ơi xinh quá", "xinh xỉu luôn chị ơi". (Ảnh: IGNV)
Đoàn Triệu Diệu Anh từ lâu đã được biết đến là một trong những hot girl nổi bật với phong cách đa dạng. (Ảnh: IGNV)
Từ hình ảnh nữ sinh ngọt ngào đến cô nàng sành điệu, hiện đại, Diệu Anh luôn biết cách làm mới mình để giữ chân người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
#Diệu Anh #hot girl #tuyết #ảnh đẹp #thời trang #sắc đẹp

