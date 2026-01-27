Hot girl 1,5 triệu fan Thái Lan thả dáng trên xế hộp hút ánh nhìn

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Ponsawan Phusua vừa khiến mạng xã hội dậy sóng với loạt ảnh check-in bên xế hộp, khoe trọn đường cong quyến rũ và thần thái sang chảnh.

Trầm Phương
Mới đây, bộ ảnh check-in trên xe hơi của hot girl đình đám xứ Chùa Vàng - Ponsawan Phusua (hay còn gọi là Ueay Pornsawan) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh mới, Ponsawan diện bộ trang phục ôm sát tông màu đen tối giản, khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể mềm mại và vòng một quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Dù sở hữu chiều cao khá khiêm tốn, nhưng nhờ tỉ lệ cơ thể cân đối và cách lựa chọn trang phục tinh tế, cô nàng luôn biết cách làm nổi bật lợi thế ngoại hình của mình. (Ảnh: IGNV)
Chiếc kính râm bản to không chỉ giúp cô nàng che chắn ánh nắng mà còn là điểm nhấn hoàn hảo cho gương mặt thanh tú. (Ảnh: IGNV)
Ngồi trong không gian nội thất bọc da cao cấp của chiếc xế hộp, Ponsawan toát lên vẻ kiêu kỳ nhưng không kém phần trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Ponsawan Phusua từng nổi đình đám khắp mạng xã hội châu Á từ nhiều năm trước với biệt danh "nữ thần đồng phục" hay "hot girl niềng răng". Thời điểm đó, cô chinh phục fan bởi vẻ ngoài trong sáng, nụ cười rạng rỡ ngay cả khi đang chỉnh nha. (Ảnh: IGNV)
Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp Đại học, Ponsawan đã có bước chuyển mình ngoạn mục về phong cách. Cô rũ bỏ hình ảnh nữ sinh để theo đuổi phong cách gợi cảm, hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Từ những bộ bikini táo bạo đến các thiết kế cắt xẻ hiểm hóc, Ponsawan đều "cân" đẹp, nhưng vẫn giữ được sự tiết chế để không trở nên phản cảm. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại, cô sở hữu hơn 1.5 triệu người theo dõi trên Instagram và là gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng mỹ phẩm, thời trang lớn. (Ảnh: IGNV)
Bên cạnh sự nghiệp mẫu ảnh và influencer thành công, Ponsawan còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống giàu sang. Cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi du lịch nghỉ dưỡng tại các địa điểm nổi tiếng, sử dụng đồ hiệu và xuất hiện bên những chiếc xe hơi sang trọng. (Ảnh: IGNV)
#Ponsawan Phusua #hot girl Thái #xe hơi #mỹ phẩm #nghỉ dưỡng #Influencer thái lan

