Hot face sao Việt: Chi Pu lăng xê mốt túi to hơn người dạo phố

Giải trí

Hot face sao Việt: Chi Pu lăng xê mốt túi to hơn người dạo phố

Chi Pu lăng xê mốt túi to hơn người được nhiều sao ưa chuộng năm nay. Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện với outfit mát mẻ ngày hè.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 16/8: Chi Pu lăng xê mốt túi to hơn người được nhiều sao ưa chuộng năm nay. Ảnh: FB Chi Pu
Ca sĩ Bảo Thy xuất hiện với outfit mát mẻ ngày hè. Ảnh: FB Bao Thy Tran
Ca sĩ Mlee quyến rũ trong trang phục hàng hiệu. Ảnh: FB MLee
Diễn viên Ngô Thanh Vân lần đầu tiết lộ "có khi cả ngày không kịp rửa mặt, đánh răng" sau khi bé Gạo chào đời. Ảnh: FB Ngo Thanh Van
Quốc Trường được nhận xét thừa hưởng chiều cao, đôi chân dài cùng nét đẹp của bố mẹ. Ảnh: FB Nguyễn Quốc Trường
Tạo hình của Việt Hoa trong phim mới: "Nữ nhân 29,5 tuổi", cô viết. Ảnh: FB Vũ Việt Hoa
Lệ Quyên post ảnh: "Up một sự xinh đẹp khi không đủ sáng giờ này để thông báo đã hết trái giờ". Ảnh: FB Lệ Quyên
Hạnh Sino xinh đẹp với kiểu tóc xoăn buông lơi tự nhiên. Ảnh: FB Hạnh Sino
Trang Pháp nhỏ bé giữa thiên nhiên hùng vĩ của Bắc Hà, Lào Cai. Ảnh: FB Trang Phap
Bảo Tiên - con gái của Trần Bảo Sơn diện váy xẻ sâu tôn vòng một, dự tiệc mừng đóng máy phim điện ảnh do bố đạo diễn. Ảnh: FB Tran Bao Son
