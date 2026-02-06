Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hot boy tuyển Việt Nam tặng bố mẹ hàng trăm triệu tiêu Tết

Cộng đồng trẻ

Hot boy tuyển Việt Nam tặng bố mẹ hàng trăm triệu tiêu Tết

Mới đây, người hâm mộ không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh mạnh tay gửi tặng bố mẹ hàng trăm triệu đồng nhân dịp Tết.

Trầm Phương
Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Thị Thắm - mẹ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh - mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc đầy tự hào về cậu con trai. Bà đăng tải dòng trạng thái: "Thưởng Tết của con trai yêu dành cho bố mẹ. Cảm ơn con trai". Kèm theo đó là hình ảnh màn hình chuyển khoản (đã che một phần số tiền) nhưng vẫn đủ để cư dân mạng tinh mắt nhận ra con số bắt đầu bằng hàng trăm triệu. (Ảnh: Nguyễn Thắm)
Trên trang cá nhân, bà Nguyễn Thị Thắm - mẹ của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh - mới đây đã chia sẻ khoảnh khắc đầy tự hào về cậu con trai. Bà đăng tải dòng trạng thái: "Thưởng Tết của con trai yêu dành cho bố mẹ. Cảm ơn con trai". Kèm theo đó là hình ảnh màn hình chuyển khoản (đã che một phần số tiền) nhưng vẫn đủ để cư dân mạng tinh mắt nhận ra con số bắt đầu bằng hàng trăm triệu. (Ảnh: Nguyễn Thắm)
Dưới phần bình luận, một tài khoản được cho là cháu của bà Thắm để lại dòng bình luận: "Che làm gì ai chả biết là số 9". Mẹ Việt Anh đáp: "Gì cũng biết đúng cháu mình". Số tiền được nhắc tới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ không chỉ bởi con số, mà còn thể hiện sự quan tâm chu đáo của Việt Anh dành cho đấng sinh thành sau một năm nỗ lực thi đấu. (Ảnh: Nguyễn Thắm)
Dưới phần bình luận, một tài khoản được cho là cháu của bà Thắm để lại dòng bình luận: "Che làm gì ai chả biết là số 9". Mẹ Việt Anh đáp: "Gì cũng biết đúng cháu mình". Số tiền được nhắc tới khiến nhiều người không khỏi bất ngờ không chỉ bởi con số, mà còn thể hiện sự quan tâm chu đáo của Việt Anh dành cho đấng sinh thành sau một năm nỗ lực thi đấu. (Ảnh: Nguyễn Thắm)
Đây không phải lần đầu tiên Việt Anh gây chú ý với những món quà báo hiếu. Ở tuổi 20, khi mới chỉ là cầu thủ trẻ, Việt Anh đã âm thầm vay mượn và trả góp để mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội (trị giá hơn 1 tỷ đồng tại thời điểm đó) để đón bố mẹ từ quê lên sống cùng cho đỡ vất vả. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Đây không phải lần đầu tiên Việt Anh gây chú ý với những món quà báo hiếu. Ở tuổi 20, khi mới chỉ là cầu thủ trẻ, Việt Anh đã âm thầm vay mượn và trả góp để mua một căn hộ chung cư tại Hà Nội (trị giá hơn 1 tỷ đồng tại thời điểm đó) để đón bố mẹ từ quê lên sống cùng cho đỡ vất vả. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Cuối năm 2024, anh tiếp tục gây xôn xao khi tặng bố mẹ chiếc Ford Everest trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng để gia đình thuận tiện đi lại. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Cuối năm 2024, anh tiếp tục gây xôn xao khi tặng bố mẹ chiếc Ford Everest trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng để gia đình thuận tiện đi lại. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Không chỉ bố mẹ, Việt Anh còn thường xuyên "ting ting" hoặc tặng quà hàng hiệu cho chị gái vào các dịp lễ, Tết. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Không chỉ bố mẹ, Việt Anh còn thường xuyên "ting ting" hoặc tặng quà hàng hiệu cho chị gái vào các dịp lễ, Tết. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Bùi Hoàng Việt Anh hiện là trụ cột quan trọng tại CLB Công an Hà Nội và Đội tuyển Quốc gia. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Bùi Hoàng Việt Anh hiện là trụ cột quan trọng tại CLB Công an Hà Nội và Đội tuyển Quốc gia. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,84m cùng gương mặt điển trai, anh được người hâm mộ ưu ái gọi là "cực phẩm độc thân" sáng giá nhất của bóng đá Việt hiện nay. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,84m cùng gương mặt điển trai, anh được người hâm mộ ưu ái gọi là "cực phẩm độc thân" sáng giá nhất của bóng đá Việt hiện nay. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Dù nhận được nhiều sự chú ý, nam cầu thủ khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Anh tập trung cho thi đấu và chăm lo cho gia đình. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Dù nhận được nhiều sự chú ý, nam cầu thủ khá kín tiếng về đời sống cá nhân. Anh tập trung cho thi đấu và chăm lo cho gia đình. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Ở tuổi 27, Việt Anh không chỉ thành công trên sân cỏ với mức lương thuộc top đầu V-League mà còn cho thấy hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Ở tuổi 27, Việt Anh không chỉ thành công trên sân cỏ với mức lương thuộc top đầu V-League mà còn cho thấy hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, bản lĩnh và luôn đặt gia đình lên hàng đầu. (Ảnh: Facebook Bùi Hoàng Việt Anh)
Trầm Phương
#Việt Anh #bóng đá Việt Nam #quà Tết #báo hiếu bố mẹ #trung vệ bùi hoàng việt anh #hot boy tuyển việt nam

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT