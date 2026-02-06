Hot boy tuyển Việt Nam tặng bố mẹ hàng trăm triệu tiêu Tết

Mới đây, người hâm mộ không khỏi trầm trồ và ngưỡng mộ khi trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh mạnh tay gửi tặng bố mẹ hàng trăm triệu đồng nhân dịp Tết.
Khám phá hài cốt cổ xưa nhất của con người ở Iran, mở ra kỷ nguyên mới về sự sinh sống của tổ tiên trong khu vực hơn 700.000 năm trước.
Sáng nay, Google chính thức công bố Pixel 10a thông qua một đoạn video giới thiệu, nhấn mạnh vào thiết kế được nâng cấp...
Hoàng Hà tham gia nhiều bộ phim, mới nhất là Đồng hồ đếm ngược. Nữ diễn viên tâm sự, cô không ý thức được bản thân có ngoại hình đẹp.
Omoda C5 HEV 2026 vừa xuất hiện tại Việt Nam, hứa hẹn sẽ làm mới phân khúc xe gầm cao đô thị bằng công nghệ tiết kiệm nhiên liệu vượt trội và diện mạo hiện đại.
Chỉ với vài thiết lập đơn giản trên điện thoại, người dùng có thể giúp Google Maps định vị chính xác hơn, chỉ đường chi tiết và hạn chế sai lệch khi di chuyển.
Bảo Chung ghi dấu ấn với lối diễn duyên dáng, gần gũi. Sau ánh hào quang, cuộc sống hiện tại của nam danh hài nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả.
Người Hausa là một trong những cộng đồng lớn và có ảnh hưởng sâu rộng nhất tại Tây Phi, với lịch sử lâu đời và bản sắc văn hóa mạnh mẽ.
Stegoceras là một trong những loài khủng long mái vòm nổi tiếng nhất, giúp giới khoa học hiểu rõ hơn về hành vi xã hội của khủng long thời tiền sử.
Theo nhân viên tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu xe sang Lexus ES 2026 tại Việt Nam sẽ có 3 phiên bản, bao gồm 350h Premium Hybrid, 350h Luxury Hybrid và 500e.
Để có một chậu đào đông đỏ tầm trung, người chơi phải chi từ 3 - 20 triệu đồng, thậm chí cả trăm triệu đồng cho những tác phẩm bonsai cỡ lớn.
Sau khi công khai quá trình "đập đi xây lại" với chi phí đắt đỏ, NSƯT Kim Oanh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng trước diện mạo mới đầy rạng rỡ và cuốn hút.
Nga đang tiến nhanh ở mặt trận Zaporizhzhia; phía tây bắc thị trấn Huliaipole, giành quyền kiểm soát làng Petrovka; nhưng Ukraine kháng cự quyết liệt.
Thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với các doanh nghiệp để triển khai các chuyến bay giao hàng thử nghiệm để có thể bắt đầu vận hành sớm nhất vào tháng 3.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Hợi có thể suy nghĩ nghiêm túc chuyện kết hôn, tài chính dư dả.
Toàn bộ cửa ra vào và cửa sổ của căn nhà đều được chọn loại dễ mở: cửa trượt, cửa xếp, cửa sổ trượt ngang để lấy ánh sáng tự nhiên.
Chang Mây thể hiện khá trọn vẹn quá trình trưởng thành của nhân vật Dương trong phim truyền hình đang lên sóng Gia đình trái dấu.
Ẩn mình trên núi Sơn Bạc Mây, Sin Suối Hồ mê hoặc du khách bởi mây núi hùng vĩ, văn hóa Mông đặc sắc và mô hình du lịch cộng đồng bền vững.
Tháng 3/1876, "cơn mưa thịt" bất ngờ trút xuống một trang trại ở Kentucky, Mỹ. Sự việc khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng không biết điều gì đã xảy ra.
Khỉ uakari đầu đen (Cacajao melanocephalus) là loài linh trưởng hiếm gặp của rừng Amazon, nổi bật với ngoại hình khác thường và lối sống đặc biệt.
Gia nhập đường đua ảnh chào Tết, Mai Dora gây ấn tượng với giao diện vừa có nét ngọt ngào, nữ tính nhưng đồng thời cũng vô cùng quyến rũ, thời thượng.