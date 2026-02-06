Hà Nội

Linh vật ngựa ở Đà Nẵng được ghép tên từ 94 xã, phường chiếm sóng mạng xã hội

Cộng đồng trẻ

Hình ảnh linh vật ngựa được tạo hình từ tên 94 xã, phường và đặc khu của Đà Nẵng 'tung vó' bên sông Hàn trở thành điểm check-in hút khách những ngày qua.

Trầm Phương (Tổng hợp/Ảnh: Moon Black)
Trong không khí rộn ràng của những ngày cận Tết Bính Ngọ 2026, giữa hàng loạt mô hình con giáp rực rỡ từ khắp nơi trên cả nước, một chú ngựa vàng với cấu tạo đặc biệt ở Đà Nẵng đang trở thành tâm điểm "chiếm sóng" trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.
Tác phẩm mang tên "Kim Mã Hợp Nhất" hiện được đặt tại khu vực đường Bạch Đằng (đối diện Bảo tàng Đà Nẵng).
Toàn bộ thân hình dũng mãnh của chú ngựa cao khoảng 3m được lắp ghép tỉ mỉ từ tên của 94 xã, phường và đặc khu hành chính của Đà Nẵng (sau khi sáp nhập đơn vị hành chính).
Những cái tên quen thuộc như Hải Châu, Thanh Khê, Hòa Vang, Hoàng Sa... được sắp xếp khéo léo, tạo nên các đường cơ bắp rắn rỏi và thần thái uy nghi cho linh vật.
Đặc biệt, chữ "Đà Nẵng" được thiết kế với kích thước lớn nhất nằm ở phần lưng ngựa, tượng trưng cho sự gắn kết và thống nhất của toàn thành phố. Hình ảnh chú ngựa trong tư thế tung vó hướng ra sông Hàn thể hiện khát vọng vươn mình, đổi mới và phát triển mạnh mẽ của thành phố trong kỷ nguyên số.
Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên được hé lộ, linh vật này đã tạo nên một "cơn sốt" thực sự trên mạng xã hội Facebook và TikTok. Rất nhiều bạn trẻ đã tranh thủ đến sớm để chụp ảnh và thực hiện thử thách "Tìm tên phường mình trên thân ngựa".
Bên cạnh tác phẩm được ghép từ tên các đơn vị hành chính, mô hình ngựa máy "Kim Mã 4.0" cũng đang tạo nên một làn sóng thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội nhờ vẻ ngoài hiện đại và đầy tính công nghệ. Mô hình này được bố trí tại khu vực sàn cảnh quan phía nam, đoạn đuôi cầu Rồng.
Được biết, tác phẩm có chiều cao 4,3m, chiều dài 5,1m, bề rộng phần đế 2,6m. Trên thân ngựa xuất hiện các chi tiết mô phỏng bánh răng, mạch điện và các khớp nối cơ khí, tạo hình ảnh một "chú ngựa robot" đến từ tương lai.
Việc đặt một linh vật mang tính công nghệ ngay cạnh cầu Rồng - biểu tượng truyền thống của Đà Nẵng - thể hiện định hướng phát triển thành phố thông minh và sáng tạo.
Hình tượng ngựa - biểu tượng của sự bền bỉ, tiên phong và vươn xa được khai thác như một thông điệp về ý chí phát triển mạnh mẽ của thành phố trong kỷ nguyên chuyển đổi số.
Được biết, 2 linh vật đều do nghệ nhân Đinh Văn Tâm (tỉnh Quảng Trị) - người được mệnh danh là "cha đẻ" của những linh vật gây sốt các năm qua - trực tiếp sáng tác và thi công.
#Linh vật #Đà Nẵng #ngựa #mạng xã hội #kỷ nguyên số #phát triển

