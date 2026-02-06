Hà Nội

MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy khoe ảnh diện áo dài đôi tình tứ, ngọt ngào

Cộng đồng trẻ

MC Mù Tạt và cầu thủ Đức Huy khoe ảnh diện áo dài đôi tình tứ, ngọt ngào

MC Mù Tạt và tiền vệ Đức Huy vừa khiến dân mạng 'dậy sóng' khi hé lộ những khung hình hậu trường diện áo dài đôi cực tình tứ giữa khung cảnh sông nước hữu tình.

Trầm Phương
MC Huyền Trang (Mù Tạt) mới đây khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi đăng tải đoạn story ghi lại những khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cực ngọt ngào bên cạnh chồng sắp cưới - tiền vệ Phạm Đức Huy. (Ảnh: FBNV)
Trong trang phục áo dài truyền thống tông màu trắng kem nhã nhặn, cặp đôi trông vô cùng xứng đôi vừa lứa giữa khung cảnh sông nước hữu tình. (Ảnh: FBNV)
MC Mù Tạt diện chiếc áo dài trắng với họa tiết chìm tinh tế, mái tóc uốn xoăn nhẹ nhàng điểm xuyết thêm nhành hoa Thiên Điểu rực rỡ trên tay. Trong khi đó, "Hoàng tử Ả Rập" Đức Huy lịch lãm nhưng không kém phần phong độ trong thiết kế áo dài nam đồng điệu. (Ảnh: FBNV)
Cặp đôi liên tục dành cho nhau những cử chỉ thân mật: từ cái tựa đầu nhẹ nhàng, ánh mắt trao nhau đầy tình tứ đến việc Đức Huy ân cần che ô cho "nửa kia". (Ảnh: FBNV)
Sự kết hợp giữa nét dịu dàng của nàng MC và vẻ nam tính của chàng cầu thủ tạo nên một khung hình đẹp như tranh vẽ. (Ảnh: FBNV)
Trước đó, cặp đôi cũng từng úp mở về những khoảnh khắc hậu trường chụp ảnh cưới. Chính vì vậy, nhiều người hâm mộ tin rằng đây là một trong những concept ảnh cưới của cặp đôi trai tài gái sắc này. (Ảnh: FBNV)
Vào tháng 11/2025, trong chuyến du lịch Hàn Quốc, cầu thủ Phạm Đức Huy đã chính thức cầu hôn thành công nàng MC Mù Tạt. Cả hai hạnh phúc đăng tải những khoảnh khắc này lên trang cá nhân, nhận về nhiều lời chúc mừng từ người hâm mộ. (Ảnh: FBNV)
Hiện tại, việc cả hai cùng nhau chuẩn bị cho đám cưới, chụp ảnh cưới rộn ràng càng khiến người hâm mộ bất ngờ và thích thú. (Ảnh: FBNV)
Đức Huy và Mù Tạt vốn là bạn thân trước khi hẹn hò, thường xuyên tương tác hài hước trên mạng xã hội. (Ảnh: FBNV)
Đức Huy từng là cầu thủ trụ cột trong lứa U23 Thường Châu (Á quân 2018), vô địch AFF Cup 2018 và từng thi đấu cho nhiều CLB lớn như Hà Nội, Nam Định, Bình Định. MC Mù Tạt là gương mặt nổi tiếng của VTV (Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần...). (Ảnh: FBNV)
Trầm Phương
#MC Mù Tạt #Phạm Đức Huy #đám cưới #chụp ảnh cưới #cặp đôi nổi tiếng #hậu trường ảnh cưới

