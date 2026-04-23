Hồng Đào bình yên sau 6 năm ly hôn Quang Minh

Ở tuổi 64, nữ nghệ sĩ không chỉ giữ được phong độ trong sự nghiệp mà còn tìm thấy sự bình yên, hạnh phúc bên hai con gái đã trưởng thành.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Từng là cặp đôi nghệ sĩ được yêu mến suốt nhiều năm, Hồng Đào và Quang Minh khiến không ít khán giả tiếc nuối khi công khai chuyện chia tay. Sau ly hôn, mỗi người lựa chọn một hướng đi riêng.
Trong khi Quang Minh trở về Việt Nam, xây dựng tổ ấm mới, thì Hồng Đào vẫn chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân, gắn bó cùng hai con gái tại Mỹ.
Hai ái nữ của nữ diễn viên – Vicky và Sophie – hiện đều trưởng thành, học giỏi và có định hướng riêng trong cuộc sống. Với Hồng Đào, các con không chỉ là chỗ dựa tinh thần mà còn là niềm tự hào lớn nhất. Ở tuổi 64, niềm hạnh phúc giản dị của cô đến từ việc được chứng kiến con cái thành công, tự lập và sống tử tế.
Dù định cư tại Mỹ, Hồng Đào duy trì nhịp sống bận rộn khi thường xuyên di chuyển giữa hai quốc gia để làm việc bởi Việt Nam vẫn là nơi giúp cô thăng hoa trong nghệ thuật.
Trên trang cá nhân, Hồng Đào thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch nhiều nơi trên thế giới.
Những năm gần đây, nữ diễn viên liên tục ghi dấu ấn khi góp mặt trong loạt phim ăn khách như: Mai, Linh Miêu, Chị dâu, Mang mẹ đi bỏ. Tất cả đều đạt thành tích ấn tượng tại phòng vé.
Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Hồng Đào còn khiến công chúng bất ngờ bởi diện mạo ngày càng trẻ trung.
Ở tuổi 64, cô vẫn giữ được thần thái rạng rỡ, phong cách thời trang trẻ trung.
Đây cũng là giai đoạn nữ nghệ sĩ dành nhiều thời gian hơn cho bản thân, chăm sóc sức khỏe và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng.
Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu một cột mốc đáng nhớ khi Hồng Đào được vinh danh Nữ chính xuất sắc tại Cánh diều vàng 2025. Giải thưởng không chỉ là sự ghi nhận cho tài năng mà còn là minh chứng cho hành trình bền bỉ, không ngừng nỗ lực của cô sau biến cố hôn nhân.
Nhan sắc trẻ trung ở tuổi 64 của diễn viên Hồng Đào.
