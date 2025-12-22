Hà Nội

Xe

Honda CR-V e:FCEV nguy cơ rò rỉ chất làm mát cụm pin nhiên liệu

Điều này đã dẫn đến việc Honda phải triệu hồi mẫu xe SUV CR-V e:FCEV để xử lý việc rò rỉ chất làm mát cụm pin nhiên liệu.

Thảo Nguyễn
Video: Honda CR-V e:FCEV nguy cơ rò rỉ chất làm mát cụm pin nhiên liệu.

Honda đang triệu hồi phiên bản đắt tiền nhất của dòng xe CR-V tại Mỹ do nguy cơ rò rỉ chất làm mát. Theo American Honda Motor, chất làm mát bên trong cụm pin nhiên liệu của CR-V e:FCEV có thể rò rỉ vào vỏ máy, dẫn đến đoản mạch.

Tài liệu thu hồi sản phẩm chỉ ra một vài nguyên nhân tiềm ẩn, bắt đầu bằng việc thay đổi quy trình làm giảm lượng chất kết dính trong các khu vực thống nhất. Thứ hai, nhà cung cấp đã không thiết lập quy trình loại bỏ bavia cho rãnh vòng chữ O của khớp lắc, làm trầm trọng thêm vấn đề làm kín.

3-8996.jpg
Triệu hồi Honda CR-V e:FCEV nguy cơ rò rỉ chất làm mát cụm pin nhiên liệu.

Khi chất làm mát xâm nhập vào vỏ cụm pin nhiên liệu, hiện tượng đoản mạch giữa tấm lưỡng cực và vỏ thanh đỡ có thể dẫn đến cảnh báo lỗi nối đất. Tối đa bốn cảnh báo có thể được hiển thị trên bảng điều khiển của xe sử dụng hydro, bắt đầu với cảnh báo về hệ thống điện và chất lỏng cách điện của pin nhiên liệu.

Hệ thống truyền động phức tạp của CR-V e:FCEV cũng có thể chuyển sang chế độ công suất thấp, giảm công suất xuống còn 20 kilowatt (27 mã lực). Và cuối cùng, bảng điều khiển cũng sẽ nhấp nháy các thông báo "không lái xe" và "dừng lái xe khi an toàn". Fuel Cell System Manufacturing là nhà cung cấp linh kiện này.

5-8451.jpg
Khi chất làm mát xâm nhập vào vỏ cụm pin nhiên liệu, hiện tượng đoản mạch giữa tấm lưỡng cực và vỏ thanh đỡ có thể dẫn đến cảnh báo lỗi nối đất.

FCSM là một liên doanh giữa Honda và nhà sản xuất ôtô lớn nhất trong ba nhà sản xuất hàng đầu của Detroit. Việc sản xuất thương mại các hệ thống pin nhiên liệu được phát triển chung đã bắt đầu vào tháng 1/2024. Trong khi đó, danh sách các xe bị triệu hồi được liệt kê có ngày sản xuất từ ​​tháng 6/2024 đến tháng 3/2025.

CR- V e:FCEV là mẫu CR-V duy nhất dành cho thị trường Mỹ được sản xuất tại trung tâm sản xuất hiệu suất cao ở Marysville, Ohio. Hệ thống truyền động điện và thiết bị điện tử công suất của nó được cung cấp bởi Vitesco Technologies. American Honda Motor lần đầu tiên nhận được thông báo về vấn đề nêu trên vào tháng 11/2024.

2-9605.jpg
Biện pháp khắc phục là thay thế cụm bình nhiên liệu với gioăng cao su ở đầu và các khớp nối lắc lư được mài nhẵn.

Mọi chuyện bắt đầu từ một yêu cầu bảo hành liên quan đến đèn cảnh báo do lỗi tiếp đất. Cuối cùng, vào tháng 1/2025, Honda đã tái hiện được tình trạng rò rỉ chất làm mát từ khớp nối, khiến hãng xe Nhật Bản phải điều tra thêm về vấn đề này. Trong quá trình điều tra, Honda cũng phát hiện ra sự không tuân thủ tiêu chuẩn an toàn xe cơ giới liên bang số 1.

Công ty American Honda Motor đã nắm được 14 yêu cầu bảo hành được gửi từ ngày 3/6/2024 đến ngày 4/12/2025. Biện pháp khắc phục là thay thế cụm bình nhiên liệu với gioăng cao su ở đầu và các khớp nối lắc lư được mài nhẵn. Tình trạng thu hồi đã được nhà cung cấp khắc phục vào tháng 5/2025.

#Honda CR-V e:FCEV bị triệu hồi #Honda CR-V e:FCEV rò rỉ chất làm mát pin #xe SUV Honda CR-V e:FCEV #triệu hồi Honda CR-V e:FCEV #giá xe Honda CR-V e:FCEV #Honda CR-V e:FCEV cao cấp nhất

