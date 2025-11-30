Hỗn chiến trên sân cỏ, trọng tài phải rút hơn 10 thẻ đỏ

Một giải đấu tại Nam Mỹ diễn ra gần đây, trọng tài chính đã phải rút đến 17 thẻ đỏ cho cả hai đội. Vụ việc nghiêm trọng đến mức cảnh sát phải vào cuộc.

Trận tứ kết Copa Bolivia giữa hai đội bóng Blooming và Real Oruro đã kết thúc trong cảnh hỗn loạn, khi có tới 17 người bị truất quyền thi đấu, bao gồm cầu thủ và thành viên ban huấn luyện, sau một vụ ẩu đả lớn ngay sau tiếng còi mãn cuộc theo The Sun.

Nguồn: X / @kader_bava

Hai đội Blooming và Real Ocuro của Bolivia đã hòa nhau với tỷ số 2-2 ở vòng tứ kết Copa Bolivia. Điều này có nghĩa là Blooming đã đủ điều kiện vào bán kết của giải đấu sau chiến thắng 2-1 trước đối thủ ở lượt đi.

Nhưng những pha bóng trên sân đã bị lu mờ sau khi trận đấu trở nên căng thẳng sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Trong một đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, các cầu thủ của cả hai đội được nhìn thấy tụ tập thành một đám đông lớn. Một số nhân viên và cầu thủ sau đó đã đấm nhau gây sốc.

Cảnh sát có mặt tại trận đấu đã buộc phải sử dụng hơi cay để ngăn chặn các cảnh bạo lực.

Theo hãng tin El Potosi của Bolivia , cảnh tượng khó chịu bắt đầu khi ngôi sao của Oruro Sebastian Zeballos phải bị các cầu thủ Blooming giữ lại trước khi thoát ra và bắt đầu đẩy các cầu thủ khác.

Đồng đội của anh, Julio Vila, cũng rất tức giận và tung ra những cú đấm gây ra cảnh hỗn loạn, báo cáo cho biết thêm.

Trong khi đó, huấn luyện viên Marcelo Robledo của Oruro đã đối đầu với một huấn luyện viên khác và bị đẩy ngã về phía sau. Sau đó, huấn luyện viên Mauricio Soria của Blooming đã đưa các cầu thủ vào phòng thay đồ để trấn tĩnh họ.

Bản báo cáo cho biết Oruro đã rất tức giận sau khi không thể lọt vào vòng bán kết, mặc dù chỉ cần ghi một bàn thắng để buộc phải đá luân lưu.

Bản báo cáo trận đấu nêu rõ bảy cầu thủ Blooming đã bị trọng tài Renan Castillo đuổi khỏi sân, trong khi bốn ngôi sao của Oruro phải nhận thẻ đỏ. Những lần sa thải khác đến từ cả hai nhóm Robledo, Soria và các trợ lý của họ. Tiền đạo Cesar Menacho đã bị đuổi khỏi sân trước đó trong trận đấu vì lời lẽ xúc phạm.

Kênh truyền hình Vision360 của Bolivia tuyên bố Castillo sẽ gửi báo cáo của mình tới Tòa án kỷ luật thể thao ở Bolivia để có hành động tiếp theo.

Bài báo cho biết thêm rằng Robledo bị thương ở vai và bị đánh vào đầu trong cuộc ẩu đả và đã phải nhập viện, ngoài ra một quan chức Blooming đã bị gãy xương gò má trong vụ hỗn loạn.