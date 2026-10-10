Vinpearl & VinWonders Cần Giờ tạo lực đẩy kép, nối dài dòng tiền ở Vịnh Tiên

Tại các tổ hợp giải trí lớn trên thế giới, doanh thu không dừng lại sau cánh cổng công viên. Mua sắm, ẩm thực và lưu trú tiếp tục mở rộng hành trình chi tiêu của du khách. Với Vịnh Tiên thuộc Vinhomes Green Paradise, sự kết hợp giữa VinWonders Cần Giờ và Vinpearl Dream Palace Hotel, dự kiến khai trương ngày 1/7/2027, giúp kéo dài thời gian lưu trú, tạo thêm nhu cầu cho hệ thống thương mại và dịch vụ, qua đó gia tăng dư địa khai thác cho nhà phố.

Các tổ hợp giải trí quốc tế cho thấy mua sắm, ẩm thực và lưu trú có thể tạo nguồn doanh thu đáng kể bên cạnh hoạt động công viên.

Từ Tokyo đến Orlando: Giá trị nối dài sau mỗi tấm vé

Trong năm tài chính kết thúc tháng 3/2025, Oriental Land, đơn vị vận hành Tokyo Disney Resort, ghi nhận doanh thu bình quân mỗi lượt khách công viên đạt 17.833 yen. Trong đó, hàng hóa đóng góp 5.086 yen, ăn uống đạt 3.362 yen. Hai khoản này chiếm khoảng 47% doanh thu bình quân mỗi lượt khách, cho thấy mua sắm và ẩm thực giữ vai trò đáng kể trong cấu trúc chi tiêu tại điểm đến.

Con số này phản ánh cách sức hút giải trí tạo ra nhu cầu tiêu dùng xuyên suốt hành trình. Khách dành nhiều giờ vui chơi cần ăn uống, trong khi các sản phẩm gắn với nhân vật, câu chuyện và kỷ niệm chuyến đi mở thêm lý do mua sắm. Trải nghiệm càng đa dạng, cơ hội phát triển dịch vụ đi kèm càng rộng.

Lưu trú bổ sung một tầng doanh thu khác. Cùng kỳ, mảng khách sạn của Oriental Land đạt khoảng 110,5 tỷ yen, tăng 25%. Báo cáo tích hợp của doanh nghiệp cho biết khách sạn Tokyo DisneySea Fantasy Springs Hotel mới khai trương góp phần đưa mảng này đạt kết quả kỷ lục.

Tại Orlando, Mỹ, quý IV/2025, doanh thu toàn mảng công viên chủ đề của Comcast đạt 2,893 tỷ USD, tăng 21,9%. Doanh nghiệp ghi nhận Epic Universe thúc đẩy lượng khách và mức chi tiêu bình quân tại Orlando. Đây là kết quả của toàn mảng kinh doanh, trong đó công viên mới đóng vai trò động lực tăng trưởng.

Những trường hợp này gợi mở một nguyên lý quan trọng với kinh tế điểm đến. Công viên tạo lý do để du khách lên đường, còn hệ sinh thái dịch vụ góp phần giữ chân họ lâu hơn và mở rộng ngân sách chi tiêu.

Vịnh Tiên giữ chân du khách và thúc đẩy chi tiêu qua nhiều nhịp trải nghiệm

Mô hình thành công này sẽ tái hiện tại Vịnh Tiên (Vinhomes Green Paradise), nơi VinWonders Cần Giờ được quy hoạch trên diện tích 122 ha, với 280 trò chơi và 30 show diễn mỗi ngày, tích hợp Công viên Lễ hội Toàn cầu, Công viên Lễ hội Safari và Công viên Lễ hội nước. Quy mô và sự đa dạng trải nghiệm tạo cơ sở để du khách cân nhắc lưu lại lâu hơn thay vì chỉ tham quan trong ngày.

Một gia đình có thể dành ngày đầu khám phá động vật, ngày tiếp theo trải nghiệm trò chơi nước và các chương trình biểu diễn, lễ hội. Nhóm bạn có thể ưu tiên trò chơi mạo hiểm hoặc các hoạt động lễ hội. Khi lịch trình của các thành viên có nhiều lựa chọn, việc nghỉ lại qua đêm trở nên thuận tiện hơn, đồng thời phát sinh thêm nhu cầu ăn uống, mua sắm và vui chơi ngoài khuôn viên công viên.

Du khách cần nhiều ngày mới có thể khám phá hết các trò chơi, show diễn tại “Kỳ quan lễ hội giải trí toàn cầu” VinWonders Cần Giờ

Vinpearl Dream Palace Hotel bổ sung một lý do lưu trú bằng câu chuyện khám phá riêng. Khách sạn chủ đề chuẩn mực quốc tế lần đầu tiên được Vinpearl và VinWonders đưa tới Việt Nam, được thiết kế quanh hành trình du hành thời gian cùng “Giáo sư Morgan”. Không gian lấy cảm hứng từ nhiều thời kỳ và nền văn minh, kéo dài trải nghiệm khám phá cho du khách từ công viên vào nơi nghỉ dưỡng.

Về mặt thương mại, mỗi đêm lưu trú có thể kéo theo bữa tối, bữa sáng và những khoảng thời gian dạo chơi ngoài lịch trình tại công viên. Đây là cơ hội để các hàng quán và dịch vụ lân cận tiếp cận khách vào nhiều khung giờ hơn. Với nhà phố Vịnh Tiên kế cận, tiềm năng khai thác nằm ở khả năng trở thành điểm dừng thuận tiện trong hành trình ấy.

Vinpearl Dream Palace Hotel đưa câu chuyện khám phá vào trải nghiệm lưu trú tại Vịnh Tiên.

Các điểm đến mua sắm tại Vịnh Tiên tiếp tục mở rộng nhu cầu và giữ chân dòn khách. Outlet cao cấp rộng 20 ha và Vincom Mega Mall 7,2 ha cho phép du khách kết hợp vui chơi với mua sắm, đáp ứng sở thích khác nhau trong cùng một chuyến đi. Với nhà phố, các điểm đến lớn này vừa tạo sức hút, vừa đặt ra yêu cầu khác biệt hóa dịch vụ.

Một nhà hàng có thực đơn đặc trưng, quán cà phê phù hợp với gia đình hoặc cửa hàng quà tặng mang dấu ấn địa phương có thể bổ sung trải nghiệm cho khách. Lúc này, sức hút công viên giải trí được chuyển thành những lượt ghé thực tế trước khi trở thành doanh thu.

Nguồn cầu còn có thể mở rộng nhờ các hoạt động ngoài vui chơi và mua sắm. Trung tâm Hội nghị - Nhà hát Sóng Xanh rộng 7 ha được quy hoạch bổ sung không gian cho biểu diễn và hội họp, dự kiến khai trương ngày 1/11/2027. Dòng khách thưởng thức nghệ thuật hoặc tham dự sự kiện, triển lãm cần không gian gặp gỡ đối tác, ăn uống, nghỉ ngơi… Đây tiếp tục là “mỏ vàng” cho nhà phố Vịnh Tiên khai thác.

Hệ thống công viên, khách sạn, mua sắm và sự kiện mở rộng các nhu cầu dịch vụ mà nhà phố Vịnh Tiên có thể hướng tới.

Tokyo và Orlando là những “bằng chứng sống” cho thấy cách các công viên giải trí nối dài dòng tiền cho khu vực. Với nhà đầu tư nhà phố Vịnh Tiên, cơ hội nằm ở khả năng hiện diện tại nơi các hành trình vui chơi, lưu trú và mua sắm giao nhau. Khi dòng khách được duy trì qua nhiều trải nghiệm và khung giờ, nhà phố có thêm vị thế trong đời sống thương mại của một hệ sinh thái “siêu điểm đến” bên biển Cần Giờ.