Hot face sao Việt: Diễn viên Phanh Lee lên đồ sang chảnh dạo phố Thượng Hải

Giải trí

Hot face sao Việt: Diễn viên Phanh Lee lên đồ sang chảnh dạo phố Thượng Hải

Diễn viên Phanh Lee lên đồ sang chảnh dạo phố Thượng Hải. Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào dù đã là mẹ 2 con. 

Tin tức sao Việt 31/1: Diễn viên Phanh Lee lên đồ sang chảnh dạo phố Thượng Hải. Ảnh: FB Phương Anh Lê
Á hậu Dương Tú Anh khoe nhan sắc xinh đẹp ngọt ngào dù đã là mẹ 2 con. Ảnh: FB Duong Tu Anh
Hoa hậu Trần Tiểu Vy hỏi: "Đi uống trà sữa với Vy không?". Ảnh: FB Trần Tiểu Vy
Diễn viên Quỳnh Nga diện váy ngắn gợi cảm. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Nga
Tuấn Khôi - ông xã H'Hen Niê - khoe con gái Harley bụ bẫm, phổng phao, thừa hưởng đường nét của cả bố lẫn mẹ. Ảnh: FB Tuấn Khôi
Đàm Thu Trang đưa bạn thân Pông Chuẩn dạo phố trên chiếc siêu xe được trang trí 'độc nhất vô nhị'. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Hà Việt Dũng đèo Hồng Diễm trên chiếc xe phân khối lớn. Ảnh: FB Hà Việt Dũng
Quang Minh ra Hà Nội chuẩn bị tham dự chương trình cuối năm. Ảnh: FB Quang Minh
Ngọc Mai (Tổng hợp)
