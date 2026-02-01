Hà Nội

Diễn viên Thanh Thúy tự hào khoe con trai cả tài năng

Giải trí

Diễn viên Thanh Thúy tự hào khoe con trai cả tài năng

Diễn viên Thanh Thúy cho biết, trong cùng một ngày, gia đình cô đón nhận hai tin vui liên quan đến con trai cả – bé Cà Phê.

Trên trang cá nhân, diễn viên Thanh Thúy chia sẻ niềm vui khi con trai cả Cà Phê mang về cho gia đình hai tin đáng nhớ trong cùng một ngày, đánh dấu những bước tiến tích cực của cậu nhóc trên hành trình trưởng thành.
Nữ diễn viên tiết lộ, con trai âm thầm tham gia một cuộc thi và chỉ nhắn tin báo tin đoạt giải nhất sau đó. Ảnh: FB Thanh Thúy.
Ít ngày trước đó, Thanh Thúy cũng hào hứng thông báo con trai đầu lòng trúng tuyển vào vòng bán kết cuộc thi Festival Piano Talent Toàn quốc 2026. Trên trang cá nhân, bé Cà Phê viết lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã ủng hộ. Ảnh: FB Thanh Thúy.
Ở độ tuổi thiếu niên, con trai Thanh Thúy – Đức Thịnh gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, cân đối. Cậu nhóc sở hữu làn da sáng, sống mũi thẳng, đôi mắt to và sâu, toát lên vẻ thông minh, điềm đạm. Ảnh: FB Cà Phê.
Nụ cười tươi cùng má lúm nhẹ giúp gương mặt Cà Phê thêm thân thiện. Nhiều khán giả nhận xét cậu nhóc thừa hưởng nét đẹp hài hòa của cả bố lẫn mẹ, càng lớn càng ra dáng. Ảnh: FB Cà Phê.
Trên trang cá nhân, Cà Phê từng chia sẻ tình cảm dành cho mẹ, cho biết Thanh Thúy là người luôn truyền cho cậu năng lượng tích cực, dạy cậu sống tử tế, yêu thương và mạnh mẽ mỗi ngày. Ảnh: FB Cà Phê.
Bên cạnh con trai cả, con trai út của Thanh Thúy – Đức Thịnh cũng nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ ngoài đáng yêu, thường xuyên xuất hiện trong những khoảnh khắc đời thường ấm áp của gia đình. Ảnh: FB Cà Phê.
Sau 18 năm về chung một nhà, Thanh Thúy ngày càng thấu hiểu chồng. Trong khi đó, đạo diễn Đức Thịnh luôn âm thầm đứng sau, ủng hộ vợ cả trong công việc lẫn cuộc sống gia đình. Ảnh: FB Thanh Thúy.
Với Thanh Thúy – Đức Thịnh, hôn nhân không phải là sự hoàn hảo tuyệt đối mà là hành trình cùng nhau trưởng thành, học cách dung hòa và gìn giữ hạnh phúc theo cách riêng. Ảnh: FB Thanh Thúy.
