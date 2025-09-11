Hà Nội

Hiện vật Ai Cập cổ gần 4.000 năm tiết lộ bí mật đáng sợ

Giải mã

Hiện vật Ai Cập cổ gần 4.000 năm tiết lộ bí mật đáng sợ

Bức tượng nhỏ màu xanh gần 4.000 năm tuổi được người Ai Cập cổ đại cố tình làm què để sinh vật này không thể gây ra hỗn loạn ở thế giới bên kia. 

Tâm Anh (theo LS)
Được tìm thấy bên trong một đường hầm liên quan đến nhà nguyện lăng mộ ở Meir - nghĩa trang Ai Cập cổ đại nằm bên ngoài thành phố Asyut, bức tượng hà mã màu xanh lam có tên gọi "William the Hippo" được các chuyên gia xác định có niên đại gần 4.000 năm tuổi. Ảnh: Gift of Edward S. Harkness, 1917; Metropolitan Museum of Art; (CC0 1.0 UNIVERSAL Deed).
Được tìm thấy bên trong một đường hầm liên quan đến nhà nguyện lăng mộ ở Meir - nghĩa trang Ai Cập cổ đại nằm bên ngoài thành phố Asyut, bức tượng hà mã màu xanh lam có tên gọi "William the Hippo" được các chuyên gia xác định có niên đại gần 4.000 năm tuổi. Ảnh: Gift of Edward S. Harkness, 1917; Metropolitan Museum of Art; (CC0 1.0 UNIVERSAL Deed).
Nghệ nhân Ai Cập thời cổ đại đã tạo ra bức tượng hà mã hiếm gặp trên vào khoảng năm 1961 trước Công nguyên đến năm 1878 trước Công nguyên. Ảnh: metmuseum.org.
Nghệ nhân Ai Cập thời cổ đại đã tạo ra bức tượng hà mã hiếm gặp trên vào khoảng năm 1961 trước Công nguyên đến năm 1878 trước Công nguyên. Ảnh: metmuseum.org.
Bức tượng được chế tác từ faience - một loại gốm tráng men được làm một phần từ thạch anh nghiền. Hiện vật được trang trí bằng hình vẽ hoa sen - loài hoa mọc trong đầm lầy và tượng trưng cho sự tái sinh. Ảnh: metmuseum.org.
Bức tượng được chế tác từ faience - một loại gốm tráng men được làm một phần từ thạch anh nghiền. Hiện vật được trang trí bằng hình vẽ hoa sen - loài hoa mọc trong đầm lầy và tượng trưng cho sự tái sinh. Ảnh: metmuseum.org.
Hiện vật cổ xưa trên hé lộ bí mật về cuộc sống của người Ai Cập thời cổ đại. Vào hàng ngàn năm trước, người Ai Cập rất sợ hà mã (Hippopotamus amphibius). Họ coi chúng là loài động vật nguy hiểm và hung dữ, đặc biệt là khi bị khiêu khích. Ảnh: metmuseum.org.
Hiện vật cổ xưa trên hé lộ bí mật về cuộc sống của người Ai Cập thời cổ đại. Vào hàng ngàn năm trước, người Ai Cập rất sợ hà mã (Hippopotamus amphibius). Họ coi chúng là loài động vật nguy hiểm và hung dữ, đặc biệt là khi bị khiêu khích. Ảnh: metmuseum.org.
Do hà mã chủ yếu ăn cỏ nên chúng thường tàn phá đồng ruộng của nông dân. Trên thực tế, một cuộn giấy cói đã đề cập đến một vụ mùa thất bát, trong đó "những con sâu ăn mất 1/2 và hà mã ăn hết phần còn lại". Ảnh: metmuseum.org.
Do hà mã chủ yếu ăn cỏ nên chúng thường tàn phá đồng ruộng của nông dân. Trên thực tế, một cuộn giấy cói đã đề cập đến một vụ mùa thất bát, trong đó "những con sâu ăn mất 1/2 và hà mã ăn hết phần còn lại". Ảnh: metmuseum.org.
Săn hà mã là một thú vui phổ biến của người Ai Cập cổ đại. Họ dùng lao móc để bẫy những con thú lớn, vốn gắn liền với sự hỗn loạn. Đến năm 3000 trước Công nguyên, hình ảnh các pharaoh chiến đấu, tiêu diệt hà mã trở nên phổ biến bởi đây là cách thể hiện người cai trị vượt qua cuộc hỗn loạn. Ảnh: metmuseum.org.
Săn hà mã là một thú vui phổ biến của người Ai Cập cổ đại. Họ dùng lao móc để bẫy những con thú lớn, vốn gắn liền với sự hỗn loạn. Đến năm 3000 trước Công nguyên, hình ảnh các pharaoh chiến đấu, tiêu diệt hà mã trở nên phổ biến bởi đây là cách thể hiện người cai trị vượt qua cuộc hỗn loạn. Ảnh: metmuseum.org.
Theo Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Thành phố New York, do nạn săn bắt quá mức nên những con hà mã hoang dã cuối cùng đã biến mất khỏi Ai Cập vào đầu thế kỷ 19. Ảnh: ancientegyptblog.com.
Theo Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan ở Thành phố New York, do nạn săn bắt quá mức nên những con hà mã hoang dã cuối cùng đã biến mất khỏi Ai Cập vào đầu thế kỷ 19. Ảnh: ancientegyptblog.com.
Bức tượng hà mã màu xanh có kích thước 20 x 11 cm. Vào thời điểm được phát hiện, 3 chân của nó đã bị mất và có thể đã bị cố tình bẻ gãy để ngăn sinh vật này gây ra hỗn loạn ở thế giới bên kia. Ảnh: ascholarlyskater.com.
Bức tượng hà mã màu xanh có kích thước 20 x 11 cm. Vào thời điểm được phát hiện, 3 chân của nó đã bị mất và có thể đã bị cố tình bẻ gãy để ngăn sinh vật này gây ra hỗn loạn ở thế giới bên kia. Ảnh: ascholarlyskater.com.
Mời độc giả xem video: Ai Cập mở cửa thành cổ cho du khách tham quan. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo LS)
