Hé hộ hệ sinh thái độc lạ nhất hành tinh giữa Thái Bình Dương

Hé hộ hệ sinh thái độc lạ nhất hành tinh giữa Thái Bình Dương

Nằm giữa Thái Bình Dương, quần đảo Galápagos sở hữu một hệ sinh thái đặc thù với những sinh vật độc đáo, truyền cảm hứng cho thuyết tiến hóa của Darwin.

1. Galápagos là nơi khai sinh ra thuyết tiến hóa của Darwin. Chuyến đi đến quần đảo này vào năm 1835 đã giúp Charles Darwin quan sát sự khác biệt giữa các loài và phát triển lý thuyết nổi tiếng về chọn lọc tự nhiên. Ảnh: Pinterest.
2. Quần đảo này có hệ sinh thái độc nhất vô nhị trên thế giới. Khoảng 80% loài chim đất liền, 97% bò sát và động vật có vú ở đây là loài đặc hữu, không thể tìm thấy ở bất kỳ nơi nào khác. Ảnh: Pinterest.
3. Galápagos là nhà của rùa khổng lồ nổi tiếng thế giới. Rùa Galápagos có thể sống hơn 100 năm, dài hơn 1,5 mét và nặng tới 250 kg, là biểu tượng sinh học của quần đảo. Ảnh: Pinterest.
4. Có loài thằn lằn biển duy nhất trên Trái Đất. Cự đà biển Galápagos có thể lặn và kiếm ăn dưới nước — một đặc điểm chưa từng thấy ở loài thằn lằn nào khác. Ảnh: Pinterest.
5. Chim cánh cụt Galápagos sống gần xích đạo nhất thế giới. Loài chim này thích nghi hoàn hảo với môi trường nóng, là loài cánh cụt duy nhất sống ở Bắc Bán Cầu. Ảnh: Pinterest.
6. Các hòn đảo vẫn đang tiếp tục hình thành từ núi lửa. Galápagos nằm trên điểm nóng địa chất, nhiều đảo được hình thành từ các vụ phun trào núi lửa và vẫn còn hoạt động đến ngày nay. Ảnh: Pinterest.
7. Galápagos được UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Được công nhận vào năm 1978, đây là một trong những Di sản Thế giới đầu tiên của UNESCO, với giá trị nổi bật về sinh học và khoa học. Ảnh: Pinterest.
8. Môi trường ở đây rất mong manh và được bảo vệ nghiêm ngặt. Quần đảo chỉ một số lượng giới hạn khách du lịch được phép tham quan mỗi năm, và mọi hoạt động đều chịu kiểm soát để bảo tồn hệ sinh thái quý hiếm. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Khi động vật hoang dã kêu cứu | VTV24.
#Hệ sinh thái Galápagos #Thuyết tiến hóa Darwin #Loài đặc hữu Galápagos #Rùa khổng lồ Galápagos #Thằn lằn biển Galápagos #Chim cánh cụt Galápagos

