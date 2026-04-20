Hàng loạt trường học ký cam kết với CSGT

“Không cho thuê vỉa hè, lòng đường và xung quanh trường…”, đó là một trong những nội dung cam kết của lãnh đạo các trường với CSGT.

Sáng nay 20/4, thực hiện kế hoạch của Ban Giám đốc Công an TP HCM về cao điểm tăng cường kiểm tra, xử lý tình trâng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè; thiết lập lại trật tự công cộng (TTCC), trật tự đô thị (TTĐT) trên địa bàn thành phố trong năm 2026, Đội CSGT Rạch Chiếc (Phòng CSGT – PC08), phối hợp với Công an phường Thủ Đức (Công an TP HCM) đã thực hiện tuyên truyền, vận động cam kết tại các trường học trên địa bàn.

CSGT và Công an phường Thủ Đức làm việc với lãnh đạo Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức sáng 20/4.

Đại diện các trường Tiểu học, THCS Trương Văn Ngư, THCS Lê Quý Đôn, Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức đã cam kết chấp hành nghiêm quy định. Không cho thuê sử dụng vỉa hè, lòng đường trước và xung quanh trường; thực hiện xây dựng cổng trường an toàn, góp phần đảm bảo mỹ quan đô thị trên địa bàn.

Các đơn vị trường học cam kết chấp hành nghiêm quy định về TTCC và TTĐT trên địa bàn phường Thủ Đức.

Được biết các trường tiểu học, THCS và Cao đẳng nói trên có hàng chục nghìn học sinh, sinh viên, giáo viên… học tập, giảng dạy cũng như phụ huynh đưa đón mỗi ngày. Vị trí các trường học này nằm trên những trục đường lớn, phương tiện tham gia giao thông và người đi bộ đông đúc hàng ngày. Việc thiết lập TTCC, TTĐT và đảm bảo mỹ quan đô thị là cực kỳ cấp bách, cần thiết.