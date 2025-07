"Hàng hot" Mitsubishi Xforce được định giá ra sao trên sàn ôtô cũ?

Video: 9 câu hỏi chi tiết về Mitshubishi Xforce.

Sau gần một năm ra mắt thị trường Việt Nam vào đầu năm 2024, Mitsubishi Xforce đã nhanh chóng trở thành hiện tượng trong phân khúc SUV cỡ B. Không chỉ dẫn đầu doanh số với 14.407 xe bán ra trong năm 2024, mẫu xe này còn tạo nên một xu hướng thú vị trên thị trường xe cũ - khả năng giữ giá ấn tượng chưa từng thấy ở các mẫu xe mới ra mắt.

Khảo sát từ các sàn giao dịch xe cũ uy tín cho thấy, giá xe Mitsubishi Xforce đã qua sử dụng đang được chào trong khoảng 549-690 triệu đồng, tùy thuộc vào phiên bản, số kilomet đã vận hành và tình trạng xe.

Điểm đáng chú ý là hầu hết những chiếc Xforce cũ hiện có trên thị trường thứ cấp đều là xe sản xuất năm 2024 - cùng năm ra mắt tại Việt Nam. Điều này đồng nghĩa với việc xe đã qua sử dụng không có sự khác biệt so với xe mới về cả thiết kế, trang bị cho đến động cơ. Do đó, theo những người có kinh nghiệm mua bán xe cũ, khách hàng mua lại không phải lo lắng về việc "lạc hậu" công nghệ hay thiếu tính năng so với mô hình mới nhất.

Trong khi giá xe Xforce đã qua sử dụng lại ở ngưỡng khá hấp dẫn. Đơn cử như một chiếc Xforce Exceed, ODO 7.000 km đang được chào giá 640 triệu đồng, người mua chỉ cần đóng 2% thuế trước bạ thay vì 10% như xe mới, giúp tiết kiệm khoảng 50 triệu đồng so với việc mua xe mới đã có khuyến mãi.

Chưa hết, nhiều chiếc xe còn được chủ cũ "lên đồ chơi" với các phụ kiện như dán phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình, bảo hiểm thân vỏ... mang lại giá trị sử dụng cao hơn.

Dù nguồn cung Xforce cũ khá dồi dào với khoảng 125-150 xe đang rao bán trên các sàn giao dịch thương mại điện tử, song lượng xe "lướt" khá ít. Thực tế này đã tạo nên hiện tượng "xe đẹp giá cao", khiến những chiếc xe có ODO dưới 10.000 km được định giá sát với xe mới.

Với người mua muốn cân bằng giữa chất lượng và giá cả, có thể lựa chọn những chiếc Xforce đã vận hành từ 15.000-20.000 km. Những chiếc xe này thường được định giá hấp dẫn hơn.

Việc Mitsubishi Xforce giữ giá tốt trên thị trường thứ cấp là điều khá dễ hiểu, bởi đây hiện đang là mẫu xe có sức hút mạnh mẽ với người tiêu dùng Việt Nam khi doanh số liên tục dẫn đầu phân khúc và thường xuyên lọt top bán chạy nhất thị trường. Sức hút của Xforce là sự tổng hòa từ nhiều yếu tố như: Thiết kế hiện đại, kích thước lớn nhất phân khúc; Trang bị tương đối đầy đủ trong tầm giá; Thương hiệu Nhật Bản uy tín và nổi tiếng về độ bền; Niềm tin từ khách hàng với doanh số tốt trên thị trường xe mới...

Nhìn chung, những tệp khách hàng còn hạn chế về ngân sách nhưng vẫn muốn sở hữu một chiếc SUV hiện đại thì Xforce cũ đang là lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt khi được hưởng lợi từ việc tiết kiệm thuế phí và các trang bị bổ sung từ chủ cũ. Tuy nhiên, người mua cũng cần lưu ý kiểm tra kỹ lưỡng nguồn gốc cũng như lịch sử xe, đặc biệt là xe có ODO quá thấp so với thời gian sử dụng, để tránh các rủi ro về chất lượng.