Sống Khỏe

Hai trẻ song sinh bất thường ra đời khỏe mạnh nhờ chẩn đoán trước sinh

Nhờ được ủ ấm trong vòng tay yêu thương của gia đình, hai con phát triển tốt, khỏe mạnh, các bệnh lý khỏi hoàn toàn.

Thúy Nga

Ngày 12/9, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, đơn vị đã thành công giúp sản phụ mang song thai lo lắng thai có bất thường bẩm sinh, sinh con khỏe mạnh.

Ở tuần thai thứ 12, chị V.N.M. được bác sĩ tại một cơ sở y tế phát hiện một thai có dấu hiệu bất thường. Đến tuần 17, chị thực hiện chọc ối và xét nghiệm chuyên sâu, tuy nhiên vẫn chưa được bác sĩ tư vấn rõ ràng. Những thông tin mông lung khiến chị và gia đình thêm hoang mang.

ba-ngoai.jpg
Niềm hạnh phúc của gia đình khi hai bé sinh ra khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Qua tìm hiểu, chị đã tìm đến Trung tâm Sàng lọc, Chẩn đoán trước sinh & sơ sinh – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội ở tuần thứ 23. Tại đây, chị được hội chẩn liên viện giữa bác sĩ sản khoa và các chuyên gia đến từ Bệnh viện Nhi Trung ương.

Sau thăm khám kỹ lưỡng, bác sĩ xác định bất thường của em bé có thể can thiệp sau sinh. Nhờ được tư vấn đầy đủ, rõ ràng và đúng chuyên môn, chị M. an tâm tiếp tục hành trình mang thai.

Tuy nhiên, do cổ tử cung ngắn và có dấu hiệu viêm âm đạo, chị được chỉ định nhập viện dưỡng thai tại khoa Sản bệnh A4. Sau 1 tuần khi tình trạng ổn định, bác sĩ tiếp tục theo dõi sát chiều dài CTC. Ở tuần 24, khi CTC chỉ còn 8mm, chị được thực hiện khâu vòng CTC.

Thủ thuật được ThS. BSCKII Nguyễn Biên Thùy, Phó Trưởng khoa Sản bệnh A4 trực tiếp thực hiện. Nhờ quá trình theo dõi do ThS. BSCKII Nguyễn Biên Thùy, ThS. BS Trương Việt Bắc phụ trách cùng với sự chăm sóc sát sao của nhân viên y tế khoa Sản bệnh A4, sau 1 tuần, tình trạng của chị M. đủ điều kiện xuất viện.

ba-ngoai1.jpg
Hai bé chào đời an toàn và khỏe mạnh - Ảnh BVCC

Cứ như vậy, hai bé ngoan ngoãn nằm yên trong bụng mẹ đến tuần 34 thì chị có dấu hiệu chuyển dạ. Chị nhập viện tại khoa Đẻ tự nguyện D3, được tiêm trưởng thành phổi và sau khi chờ đủ thời gian thuốc phát huy tác dụng, các bác sĩ quyết định mổ chủ động đưa hai con chào đời.

Hai bé gái lần lượt nặng 1,7 kg và 1,8 kg, được chuyển tới khoa Sơ sinh để điều trị vàng da và hỗ trợ hô hấp. Trong quá trình tại khoa, các bé đáp ứng tốt, cai được oxy sớm, bú tốt và tăng cân ổn định.

Sau 10 ngày kể từ lúc sinh, bố mẹ được vào ấp Kangaroo cùng 2 thiên thần nhỏ. Nhờ được ủ ấm trong vòng tay yêu thương của gia đình, hai con phát triển tốt, khỏe mạnh, các bệnh lý khỏi hoàn toàn. Chỉ sau 10 ngày ấp Kangaroo, cả hai bé được xuất viện với cân nặng mỗi bé tròn 2kg.

Chị M. chia sẻ: “Từ lúc vào viện đến khi ra viện, các bác sĩ và điều dưỡng đều tận tình. Mẹ an tâm, con khỏe mạnh, thực sự biết ơn Bệnh viện Phụ sản Hà Nội vì tất cả”.

Sàng lọc trước sinh cứu thai chậm phát triển trong tử cung, thoát vị rốn

Thai chậm phát triển trong tử cung, thoát vị rốn, thiểu sản xương sống mũi, tiên lượng khó khăn đã ra đời an toàn nhờ sàng lọc trước sinh.

Hành trình cứu thai nhi gan, dạ dày, quai ruột... thoát vị rốn ra ngoài

Một phụ nữ mang thai tự nhiên ở Hải Phòng phát hiện thoát vị rốn khi siêu âm thai ở tuần thứ 12.

90% trẻ sơ sinh Hà Nội sàng lọc 5 bệnh bẩm sinh phổ biến

Hàng tháng, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phát hiện khoảng 500 trường hợp thai có bất thường, tập trung ở bệnh tim bẩm sinh, hệ thần kinh, thận, tiết niệu.

Trẻ dị tật bẩm sinh chậm phát triển cả thể chất và tinh thần

Theo thống kê từ Cục Dân số (Bộ Y tế), ước tính trung bình mỗi năm có 1,5 triệu trẻ chào đời, trong đó khoảng 40.000 trẻ mắc các dị tật bẩm sinh dẫn đến chậm phát triển về thể chất, trí tuệ, vận động, ảnh hưởng đến tâm lý và khó hòa nhập với xã hội.

Sàng lọc trước sinh, kịp thời cứu trẻ thoát vị hoành bẩm sinh

Nhờ phối hợp các chuyên khoa, các bác sĩ bệnh viện Sản nhi Nghệ An đã kịp thời cứu sống bệnh nhi bị thoát vị hoành bẩm sinh. Đây là bệnh lý nguy hiểm nên sàng lọc trước sinh để phát hiện sớm.

Vừa qua, các y bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An đã tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho bé trai bị thoát vị hoành bẩm sinh ngay khi vừa chào đời.

Đây là một trong những dị tật bẩm sinh phức tạp, có tỉ lệ tử vong cao, đòi hỏi chuyên môn và sự phối hợp hiệu quả, đồng bộ giữa các chuyên khoa trước, trong và ngay sau khi trẻ chào đời.

Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Áp xe cổ phức tạp do sâu răng

Nếu không được phẫu thuật tháo mủ, áp xe cổ có thể tự phá vỡ ra da gây dò mủ kéo dài hoặc vỡ mủ vào trong, dẫn đến nhiễm trùng lan rộng, nhiễm trùng huyết...
Gan đảm nhiệm vai trò thải độc, nhưng dễ bị tổn thương bởi thói quen xấu. Lối sống lành mạnh là cách đơn giản nhất để bảo vệ gan và phòng bệnh.