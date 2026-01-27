Hải Phòng tăng cường tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Hải Phòng yêu cầu tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, hạn chế phát sinh “điểm nóng”, không để công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản 146 yêu cầu các Sở, ban, ngành thành phố và UBND các xã, phường, đặc khu tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Việc này nhằm tăng cường hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Minh Hùng tiếp công dân

Theo đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 31/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nguyên đán Bình Ngọ năm 2026 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Kế hoạch số 1233/KH-TTCP ngày 13/6/2024 của Thanh tra Chính phủ về phối hợp tiếp công dân phục vụ các nhiệm vụ chính trị trọng tâm; Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 13/01/2026 của UBND thành phố về phối hợp tổ chức tiếp công dân phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

UBND cấp xã chủ động rà soát, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài; lập danh sách các vụ việc để theo dõi, quản lý; nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết đơn thư thuộc thẩm quyền.

Đồng thời, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay từ cơ sở, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân; kịp thời thông tin, giải thích chính sách, pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; hạn chế phát sinh “điểm nóng”, không để công dân khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

UBND thành phố Hải Phòng giao Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, Tổ công tác của thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND cấp xã nơi có công dân, phối hợp chặt chẽ với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan chức năng để tiếp, vận động, thuyết phục và đưa công dân trở về địa phương trước ngày 10/02/2026 (tức ngày 23 tháng Chạp).

Khẩn trương rà soát, tham mưu UBND thành phố giải quyết dứt điểm các vụ việc đông người, phức tạp theo yêu cầu tại Kế hoạch số 96/KH-TTCP ngày 28/3/2025 và Kế hoạch số 329/KH-TTCP ngày 25/9/2025 của Thanh tra Chính phủ; tổng hợp, báo cáo UBND thành phố trong tháng 2/2026.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn nhập liệu đầy đủ kết quả rà soát, giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Công an thành phố Hải Phòng được giao phối hợp với Thanh tra thành phố, Tổ công tác của thành phố và UBND cấp xã nơi có công dân để vận động, thuyết phục và đưa công dân trở về địa phương trước ngày 10/02/2026, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ban Tiếp công dân thành phố Hải Phòng có trách nhiệm đôn đốc các cơ quan, đơn vị phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thành phố theo quy định của Luật Tiếp công dân năm 2013 và Quyết định số 3393/QĐ-UBND ngày 21/8/2025 của UBND thành phố ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Cùng với đó phối hợp với Thanh tra thành phố, Tổ công tác của thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tiếp công dân, vận động công dân trở về địa phương, không để công dân lưu trú dài ngày tại Thủ đô Hà Nội và các cơ quan của thành phố; đồng thời bố trí đủ cán bộ, công chức tiếp công dân thường xuyên, đột xuất và thông báo công khai lịch tiếp công dân tại các Trụ sở Tiếp công dân của thành phố.