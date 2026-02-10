Hải Phòng chấn chỉnh công tác xét duyệt, mua bán, cho thuê nhà ở xã hội

Thời gian qua, việc xét duyệt, mua bán, cho thuê tại một số dự án vẫn còn bất cập, phát sinh môi giới trái phép, tiềm ẩn nguy cơ trục lợi chính sách.

Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, bảo đảm việc xét duyệt, mua bán, thuê mua, cho thuê nhà ở xã hội đúng đối tượng, đúng quy định pháp luật, công khai, minh bạch, hiệu quả theo Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 11/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa có Chỉ thị số 07/CT-UBND về tăng cường quản lý, thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố.

Dự án Nhà ở xã hội Evergreen Tràng Duệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Theo đó, UBND TP Hải Phòng giao Sở Xây dựng thường xuyên đôn đốc tiến độ các dự án nhà ở xã hội, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch; hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định pháp luật về quản lý, sử dụng nhà ở xã hội.

Đồng thời, kiểm tra việc lập, thẩm tra phương án giá của chủ đầu tư trước khi công bố theo quy định; có trách nhiệm đôn đốc các chủ đầu tư công bố công khai thông tin dự án nhà ở xã hội trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp; gửi thông tin dự án đến Sở Xây dựng và UBND cấp xã nơi có dự án để công bố theo quy định. Bố trí bộ phận thường trực hướng dẫn hồ sơ cho người dân; thường xuyên kiểm tra, tổng hợp số lượng căn hộ nhà ở xã hội đã bán, cho thuê tại các dự án để công khai trên Cổng Thông tin điện tử của Sở.

Cùng với đó, chủ trì triển khai, hướng dẫn quy trình nội bộ xét duyệt hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội, tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan nhằm giảm tối đa thời gian đi lại của người dân.

Tổ chức kiểm tra, xác minh đúng đối tượng, đủ điều kiện thụ hưởng chính sách; hạn chế tình trạng một đối tượng nộp hồ sơ tại nhiều dự án; thông báo danh sách đối tượng đủ điều kiện cho chủ đầu tư đúng thời gian quy định; tăng cường công tác hậu kiểm trong quá trình mua bán nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng là cơ quan thường trực, chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình triển khai nhà ở xã hội trên địa bàn, kịp thời báo cáo UBND thành phố chỉ đạo.

Chỉ thị cũng giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai và các Chi nhánh trực thuộc tiếp nhận đơn đề nghị xác nhận điều kiện về nhà ở của người dân. Việc tiếp nhận hồ sơ phải lập biên bản, ghi rõ thời gian tiếp nhận, thời gian và địa điểm trả kết quả. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thực hiện xác nhận điều kiện về nhà ở cho người dân trong thời hạn không quá 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Công an thành phố chỉ đạo Công an các xã, phường, đặc khu xác nhận điều kiện về thu nhập đối với các trường hợp không có hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 261/2025/NĐ-CP của Chính phủ, bảo đảm thời hạn giải quyết không quá 07 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị. Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường nắm tình hình, kịp thời điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp môi giới trái phép, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thao túng hồ sơ mua nhà ở xã hội theo quy định pháp luật.

Thanh tra thành phố tăng cường thanh tra định kỳ và đột xuất việc chấp hành quy định pháp luật trong triển khai các dự án và hoạt động mua bán nhà ở xã hội.

Thuế thành phố Hải Phòng phối hợp, cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin về thuế của người đăng ký mua nhà ở xã hội cho Sở Xây dựng và Thanh tra thành phố phục vụ công tác hậu kiểm. Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện xác nhận đối tượng, thu nhập đối với trường hợp đang hưởng lương hưu; đồng thời cung cấp thông tin bảo hiểm của người đăng ký mua nhà ở xã hội theo quy định.

Các Sở, ban, ngành, Liên đoàn Lao động thành phố, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị đến người dân và người lao động bằng nhiều hình thức.

UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện xác nhận điều kiện về nhà ở, đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở xã hội theo quy định; bảo đảm thời hạn giải quyết không quá 7 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị; đồng thời tổ chức tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị đến Nhân dân trên địa bàn.

Chủ đầu tư các Dự án nhà ở xã hội có trách nhiệm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành và đưa dự án vào kinh doanh; thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục mua bán, cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội theo quy định. Đồng thời, công khai đầy đủ thông tin dự án tối thiểu 30 ngày trước khi nhận hồ sơ; hướng dẫn người dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ; bố trí hợp lý các điểm tiếp nhận hồ sơ, khuyến khích ứng dụng công nghệ số trong tiếp nhận, xử lý hồ sơ.

Trường hợp số lượng hồ sơ vượt quá số căn hộ, việc lựa chọn đối tượng phải thực hiện bốc thăm công khai, có sự giám sát của cơ quan chức năng. Chủ đầu tư không được thu tiền đặt cọc trái quy định, bảo đảm xác định giá bán, giá thuê mua đúng quy định pháp luật.

Đối với người dân có nhu cầu mua nhà ở xã hội, cần chủ động tìm hiểu quy định pháp luật, tiếp cận thông tin từ các kênh chính thống và thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp với chủ đầu tư; kê khai trung thực, chỉ nộp hồ sơ tại một dự án và sử dụng nhà ở xã hội đúng mục đích, đúng quy định. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.