Hải Phòng triệt phá đường dây đầu tư tiền ảo núp bóng đa cấp 175 tỷ đồng

Ngày 10/2, Công an TP Hải Phòng thông tin, thời gian qua, các phòng nghiệp vụ trong CATP Hải Phòng đã phối hợp triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và vi phạm về kinh doanh theo phương thức đa cấp mang tên Luxkingtech.
Cơ quan công an đã bắt khởi tố 3 đối tượng, thu giữ nhiều điện thoại, máy tính và tài sản trị giá khoảng 50 tỷ đồng.
Cụ thể, dự án đầu tư tiền ảo mang tên Luxkingtech do Nguyễn Văn Luyện (SN 1984, trú tại xã Tam Dương Bắc, tỉnh Phú Thọ) khởi xướng và cầm đầu từ cuối năm 2022.
Để tạo vỏ bọc là một nền tảng đầu tư hiện đại, Luyện đã bỏ tiền thuê các lập trình viên xây dựng “hệ sinh thái” dự án, gồm đồng tiền ảo Token Luxkingtech (ký hiệu token LKT) và website luxkingtech.com. Website này cho phép nhà đầu tư tạo tài khoản, theo dõi tài sản, lợi nhuận và hoa hồng từ dự án trên nền tảng trực tuyến.
Tuy nhiên, thực chất toàn bộ các hoạt động từ mở gói đầu tư, quản lý dòng tiền đến phê duyệt giao dịch… đều do nhóm điều hành kiểm soát. Nguyễn Văn Luyện thành lập Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ quốc tế PeaceFul, đặt trụ sở tại phường Long Biên, Hà Nội rồi giao cho một đối tượng khác đứng tên làm Giám đốc, đại diện pháp luật.
Cùng với đó, nhận thức rõ việc tiền điện tử chưa được pháp luật Việt Nam công nhận là phương thức thanh toán hợp pháp, Luyện tiếp tục thành lập một công ty có văn phòng đại diện tại Singapore, thuê người đứng tên giám đốc nhằm niêm yết token LKT lên các sàn giao dịch tiền điện tử quốc tế, dựng lên hình ảnh doanh nghiệp có hoạt động ở nước ngoài, tạo vỏ bọc uy tín cho dự án.
Thực chất, Luxkingtech được vận hành theo mô hình đa cấp biến tướng. Nhà đầu tư được mời chào mua nhiều gói đầu tư và hứa hẹn trả lợi nhuận hằng ngày, kèm theo lời quảng cáo rằng đồng tiền ảo này có thể sử dụng để trao đổi, mua sắm, du lịch hoặc sử dụng các sản phẩm trong “hệ sinh thái” của công ty.
Người tham gia không chỉ được hưởng lợi nhuận từ khoản tiền đầu tư bỏ ra mà còn được khuyến khích giới thiệu thêm người mới để hưởng hoa hồng từ hoạt động đầu tư của các “tuyến dưới”, hình thành mạng lưới chằng chịt, đúng tính chất “lấy tiền nuôi tiền”.
Đội ngũ nhân viên của Luyện thường xuyên đăng tải các thông tin trên mạng xã hội khoe lợi nhuận, nhà đẹp, xe sang hay hình ảnh dự án có đông người tham gia nhằm dụ dỗ các nhà đầu tư. Đến khi bị phát hiện, đường dây này đã lôi kéo hơn 1.000 người tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố với tổng số tiền đầu tư lên tới 175 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài liệu, thiết bị điện tử, phương tiện cùng tài sản có giá trị lớn.
Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Nguyễn Văn Luyện cùng 2 đối tượng khác về tội “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp”. Đồng thời tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan củng cố tài liệu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an TP Hải Phòng mới đây tổ chức Lễ biểu dương, trao thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án với nhóm đối tượng có hoạt động sử dụng máy tính, mạng viễn thông thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Tại buổi lễ, Đại tá Lê Đức Thành, Phó Giám đốc CATP nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và chúc mừng những thành tích đặc biệt xuất sắc của các đơn vị liên quan đã chủ động, mưu trí, kiên quyết đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án.
Đại tá Lê Đức Thành nhấn mạnh, chuyên án trên là vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi, có yếu tố xuyên quốc gia, lợi dụng công nghệ cao, tiền điện tử và mô hình đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với quy mô rất lớn, ảnh hưởng đến an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội và quyền lợi hợp pháp của đông đảo quần chúng Nhân dân.
Việc kịp thời phát hiện, xác lập và đấu tranh thành công chuyên án đã khẳng định quyết tâm cao của lực lượng CATP trong đấu tranh không khoan nhượng với các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, thể hiện rõ bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, năng lực nghiệp vụ và sự hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong CATP và các đơn vị liên quan; đặc biệt trong bối cảnh toàn lực lượng đang tập trung thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đặc biệt là Đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, cũng như bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Phó Giám đốc CATP Hải Phòng yêu cầu các đơn vị tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu, mở rộng điều tra, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan; đồng thời đẩy mạnh công tác phòng ngừa, tuyên truyền, cảnh báo, không để các mô hình, dự án đầu tư trá hình tái diễn trên địa bàn. Cùng với đó là đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số trong công tác phòng, chống tội phạm; xây dựng lực lượng CATP Hải Phòng thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.