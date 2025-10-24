Hà Nội

Hai cá thể khỉ đi lạc vào nhà dân Quảng Trị là loài quý hiếm

Giải mã

Hai cá thể khỉ đi lạc vào nhà dân Quảng Trị là loài quý hiếm

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị đã thả 2 cá thể khỉ thuộc nhóm nguy cấp, quý hiếm về môi trường tự nhiên. Đó là loài khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 23/10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị cho biết đã tiếp nhận từ người dân và phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan thả một cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi lợn về môi trường tự nhiên. Ảnh: TTXVN.
Trước đó, vào ngày 22/10, Ủy ban Nhân dân xã Hướng Hiệp nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Trung, thôn Khe Hà, xã Hướng Hiệp về việc phát hiện 2 con khỉ đi lạc vào vườn nhà. Con khỉ mặt đỏ nặng 4,6 kg và con khỉ đuôi lợn nặng 3,5 kg. Ảnh: VOV.
Sau khi tiếp nhận 2 cá thể quý hiếm từ người dân tự nguyện giao nộp, các lực lượng chức năng năng đã thực hiện thủ tục có liên quan và thả chúng về môi trường tự nhiên. Ảnh: VOV.
Khỉ mặt đỏ có tên khoa học là Macaca arctoides. Loài này nằm trong Nhóm IIB - nhóm động vật rừng nguy cấp, quý hiếm được bảo vệ theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ. Ảnh: thainationalparks.
Loài khỉ mặt đỏ có tên trong Sách đỏ Việt Nam và được thống kê trong Sách đỏ của IUCN 1997. Ảnh: thainationalparks.
Thuộc họ Khỉ Cercopithecidae, bộ Linh trưởng Primates, khỉ mặt đỏ có đặc điểm nổi bật là vùng mặt và mông có màu đỏ sậm, đặc biệt nổi bật ở con đực trưởng thành. Loài này phân bố chủ yếu tại các khu rừng rậm ở Đông Nam Á, bao gồm Việt Nam. Ảnh: thainationalparks
Khỉ đuôi lợn có tên khoa học là Macaca leonina. còn được gọi với các tên khác như khỉ xám, khỉ tông gô Việt... Đây là động vật rừng nguy cấp, quý hiếm, thuộc nhóm IIB, bị hạn chế khai thác, nuôi nhốt, buôn bán. Ảnh: ecologyasia.
Loài khỉ đuôi lợn thường phân bố ở các nước gồm: Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Campuchia... Chúng có đặc điểm nổi bật là 2 bên má lông dài, rậm, màu hung sáng phủ gần kín tai tạo thành đĩa mặt. Ở đỉnh đầu lông màu hung sẫm hoặc xám đen tạo thành “xoáy” tỏa ra xung quanh gần giống cái mũ. Ảnh: ecologyasia.
Thân của khỉ đuôi lợn phủ lông dài màu xám. Lông đuôi của chúng rất ngắn, trông giống đuôi lợn. Đuôi thường mập phần gốc, kém nửa chiều dài thân và dài hơn bàn chân sau. Ảnh: HUANG QIN.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
