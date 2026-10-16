Hà Nội tiếp tục oi nóng, bao giờ miền Bắc mới đón không khí lạnh?

Thay vì se lạnh đặc trưng của mùa thu, người dân tiếp tục trải qua những ngày oi bức. Dự báo nền nhiệt tại miền Bắc còn cao hơn trung bình nhiều năm.

Sau những ngày thời tiết dịu mát, Hà Nội đang tăng nhiệt trở lại. Theo bản tin dự báo thời tiết ngày 15/10 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhiệt độ thấp nhất tại Hà Nội phổ biến 24–26°C, cao nhất 32–34°C. Trời có mây, sáng sớm một số nơi xuất hiện sương mù nhẹ, ban ngày có nắng và ban đêm ít khả năng có mưa.

Mức nhiệt này chưa đạt ngưỡng nắng nóng 35°C theo cách phân loại thông thường, nhưng vẫn có thể gây cảm giác oi bức, đặc biệt vào buổi trưa và đầu giờ chiều. Tại những khu vực đông dân cư, đường phố nhiều bê tông hoặc ít cây xanh, cảm giác nóng ngoài trời có thể rõ rệt hơn.

Theo nhận định khí hậu mới nhất, trạng thái nền nhiệt cao có thể còn tiếp diễn trong thời gian tới. Trong giai đoạn từ ngày 11/10 đến 10/11, nhiệt độ trung bình tại Bắc Bộ được dự báo cao hơn trung bình nhiều năm khoảng 1,5–2,5°C, có nơi cao hơn. Lượng mưa tại phần lớn khu vực Bắc Bộ, ngoại trừ một số vùng núi, cũng có xu hướng thấp hơn trung bình nhiều năm.

Điều này đồng nghĩa người dân chưa thể kỳ vọng thời tiết chuyển mát rõ rệt và duy trì ổn định ngay trong những ngày tới. Dù vậy, nhiệt độ thực tế vẫn có thể thay đổi tùy theo diễn biến mây, mưa và các hình thế thời tiết tại từng thời điểm.

Thông thường, tháng 10 là giai đoạn miền Bắc bắt đầu chịu ảnh hưởng rõ hơn của các đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống. Sau mỗi đợt, nhiệt độ thường giảm, trời chuyển mát, đôi khi xuất hiện se lạnh vào sáng sớm và ban đêm.

Tuy nhiên, sự chuyển mùa không diễn ra theo một lịch cố định. Không khí lạnh có thể xuất hiện thành từng đợt, xen giữa là những khoảng thời gian nắng ấm trở lại. Vì vậy, việc Hà Nội tăng nhiệt sau một đợt thời tiết mát không đồng nghĩa mùa lạnh chưa bắt đầu, mà phản ánh sự biến động của các hình thế khí quyển trong giai đoạn giao mùa.

Bên cạnh diễn biến của từng đợt gió mùa, dự báo khí hậu năm nay cũng có những điểm đáng chú ý. Theo bản tin khí hậu mùa của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện tượng El Niño được dự báo có khả năng đạt cường độ rất mạnh trong giai đoạn tháng 10–12/2026. Đây là một trong những yếu tố khí hậu quy mô lớn cần được theo dõi khi đánh giá xu thế thời tiết những tháng cuối năm.

Dù vậy, không thể chỉ dựa vào El Niño để kết luận rằng miền Bắc chắc chắn sẽ ít không khí lạnh hoặc mùa đông sẽ không rét. Nhiệt độ thực tế còn phụ thuộc vào cường độ, tần suất và hướng di chuyển của các đợt không khí lạnh, cũng như sự tương tác giữa nhiều hình thế thời tiết khác nhau.

Các dự báo khí hậu theo tháng chủ yếu phản ánh xu hướng chung, không thể xác định chính xác ngày một đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống. Vì thế, cần phân biệt giữa nhận định mùa đông có xu hướng ấm hơn bình thường với dự báo thời điểm xuất hiện từng đợt gió mùa cụ thể.

Theo một số mô hình dự báo thời tiết được đề cập trong các bản tin gần đây, khoảng ngày 24–25/10 có thể xuất hiện đợt không khí lạnh ảnh hưởng đến miền Bắc. Nếu kịch bản này xảy ra, nhiệt độ tại Hà Nội và các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có khả năng giảm, giúp thời tiết dịu hơn so với những ngày nắng oi hiện tại.

Tuy nhiên, đây vẫn là mốc dự báo cần được cập nhật thêm, chưa thể xem là thời điểm chắc chắn. Với các dự báo còn cách nhiều ngày, thời gian không khí lạnh tràn xuống, phạm vi ảnh hưởng và mức giảm nhiệt đều có thể thay đổi khi các mô hình được cập nhật.

Ngoài ra, không phải đợt không khí lạnh nào cũng gây rét trên diện rộng. Có đợt chỉ khiến nhiệt độ giảm nhẹ, trời chuyển mát; những đợt mạnh hơn mới có thể làm miền Bắc trở lạnh rõ rệt, đặc biệt ở khu vực vùng núi.

Do đó, người dân nên theo dõi các bản tin dự báo thời tiết ngắn hạn để nắm bắt chính xác hơn thời điểm chuyển biến. Trong những ngày Hà Nội còn nắng và oi, cần bổ sung đủ nước, hạn chế hoạt động ngoài trời trong khung giờ nắng gắt và chú ý bảo vệ sức khỏe khi nhiệt độ thay đổi giữa ngày và đêm.