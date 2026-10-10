Hà Nội siết kiểm soát nguồn thải, ứng phó ô nhiễm không khí vào cuối năm

Trước nguy cơ ô nhiễm không khí gia tăng trong mùa đông xuân, Hà Nội triển khai nhiều biện pháp kiểm soát bụi và khí thải từ hoạt động giao thông, xây dựng và đốt rơm rạ, rác thải. Thành phố đồng thời tăng cường giám sát, xử lý vi phạm nhằm cải thiện chất lượng không khí và bảo vệ sức khỏe người dân.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, ô nhiễm môi trường tiếp tục là một trong những vấn đề được thành phố tập trung xử lý. Các giải pháp đang được triển khai đồng bộ, từ hoàn thiện cơ chế quản lý, nâng cao năng lực quan trắc đến tăng cường kiểm tra những nguồn phát thải lớn.

Theo số liệu được công bố, từ ngày 1/1 đến 29/9/2026, tỷ lệ ngày có chất lượng không khí ở mức trung bình và tốt tại Hà Nội đạt 74,42%, gần với mục tiêu 75% của cả năm. Tuy nhiên, kết quả này chưa đồng nghĩa với việc nguy cơ ô nhiễm đã được kiểm soát hoàn toàn. Theo quy luật thời tiết, ô nhiễm không khí tại Thủ đô thường diễn biến phức tạp từ tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau, đặc biệt trong những thời điểm điều kiện khí tượng bất lợi khiến chất ô nhiễm khó khuếch tán.

Để chủ động ứng phó, Hà Nội tập trung kiểm soát ba nhóm nguồn thải chính. Với hoạt động đốt mở, thành phố tăng cường ứng dụng công nghệ giám sát, giao trách nhiệm cho chính quyền cơ sở phát hiện và xử lý tình trạng đốt rơm rạ, rác thải sau thu hoạch, hướng tới chấm dứt hoạt động này.

Đối với bụi phát sinh từ các công trình xây dựng, chủ đầu tư và nhà thầu phải thực hiện nghiêm các biện pháp che chắn, phun sương dập bụi, vệ sinh công trường và rửa phương tiện vận tải trước khi di chuyển ra đường. Đây là những yêu cầu nhằm hạn chế đất, cát và bụi phát tán vào môi trường, nhất là tại các khu vực có mật độ xây dựng và giao thông cao.

Trong lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị, 126 xã, phường được yêu cầu quản lý chặt chẽ các gói thầu vệ sinh, đồng thời tăng tần suất tưới nước, rửa đường trên những tuyến giao thông huyết mạch trong mùa khô. Thành phố cũng tiếp tục hoàn thiện hệ thống quan trắc và bộ tiêu chuẩn kỹ thuật để nhận diện chính xác hơn các nguồn gây ô nhiễm, phục vụ công tác quản lý và xử lý vi phạm.

Song song với các biện pháp quản lý, Hà Nội nghiên cứu thiết lập vùng phát thải thấp đối với phương tiện giao thông, tham khảo kinh nghiệm quốc tế. Việc kiểm soát phương tiện và các nguồn phát thải cần được thực hiện cùng với hoạt động giám sát, thanh tra nhằm nâng cao hiệu quả thực thi.

Giai đoạn cuối năm được dự báo tiếp tục đặt ra nhiều thách thức đối với chất lượng không khí tại Thủ đô. Vì vậy, bên cạnh trách nhiệm của cơ quan quản lý, việc tuân thủ quy định về môi trường của các đơn vị xây dựng, cơ sở sản xuất và người dân cũng đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực giảm bụi, hạn chế phát thải và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.