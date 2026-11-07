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Xã hội

Hà Nội cháy lớn tại xưởng giấy ở An Khánh

Xưởng giấy ở xã An Khánh, Hà Nội bốc cháy dữ dội, tạo cột khói lớn. Lực lượng chức năng khống chế đám cháy sau gần 2 giờ, không ghi nhận thiệt hại về người.

Bình Nguyên

Khoảng 11h48 ngày 7/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo xảy ra cháy xưởng giấy tại khu vực đường Ba Lương, Cầu Gỗ, thôn Quyết Tiến, xã An Khánh.

Đám cháy bùng phát tại khu vực nhà xưởng, tạo ra cột khói lớn khiến nhiều người dân xung quanh chú ý.

Lửa bùng lên dữ dội bên trong nhà xưởng. Ảnh tienphong.vn
Lửa bùng lên dữ dội bên trong nhà xưởng. Ảnh tienphong.vn

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng điều xe chữa cháy, triển khai các biện pháp chữa cháy, khống chế đám cháy, ngăn cháy lan sang các khu vực lân cận.

Các đơn vị huy động máy xúc đến hỗ trợ công tác chữa cháy, đồng thời khai thác nguồn nước từ một ao gần đó, cách vị trí xảy ra cháy khoảng 100m. Cơ quan chức năng cũng phong tỏa khu vực lối vào để phục vụ công tác chữa cháy. Tới khoảng 13h30, đám cháy được khống chế. Một phần nhà xưởng bị đổ sập.

Liên quan đến cột khói đen cuồn cuộn bốc lên từ vụ cháy, lãnh đạo xã An Khánh cho biết do bên trong chứa nhiều vật liệu nội thất.

Qua xác minh ban đầu, vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người. Hiện nguyên nhân cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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